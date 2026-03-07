羽毛球全英賽｜鄧謝配４強憾負 仍以歷史性銅牌結束英國之旅

香港羽球混雙組合鄧俊文、謝影雪在超級1000級別的全英羽毛球公開賽跟決賽只差一步！他們周六在準決賽跟中華台北組合葉宏蔚／詹又蓁激戰65分鐘，在先贏一局21:16，惜被對手以21:15、13:21反勝，雖無緣決賽，但仍以銅牌結束今次英國之旅，為香港羽球壇寫下新一頁！

現世界排名第7的「鄧謝配」對全英賽又愛又恨，之前最好的成績都是8強止步，一直都想衝破這一關，踏上這項歷史悠久、超過100年的全英賽獎台，終於在雙方倒數羽毛球生涯的今年做到。

在周六的4強戰，場內有不少球迷以廣東話為港隊加油，感冒纏身的俊文多少受到影響，但仍跟阿雪奮力打足3局，在第一局，俊文時有咳嗽，港隊在小休前以2分之差的9:11先輕微落後，場內不少球迷以廣東話叫「香港，加油！」幫「鄧謝」打氣，終以21:16先拔頭籌，第2局港隊在半場前曾大分落後2:11，隨後將比分拉近至只差距3分，可惜中華台北組合加強攻防，以21:15追成大分1:1。

決勝局雙方在小休息前只有一分差距，中華台北隊隨後逐步拉開比分，港隊終以13:21見負，在不設銅牌戰下，俊文及阿雪取得全英銅牌，達成多年來的心願！

「鄧謝配」在合作這10年間，曾4入超級1000 的8強，包括今年1月的大馬公開賽，今次在全英能突破入4強，是他們羽球倒數生涯的難忘戰績。

記者：徐嘉華