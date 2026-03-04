LIV Golf香港2026懶人包 3月5號開打 一文睇晒賽制、門票、球星、表演及美食區

LIV Golf香港站2026賽事將於3月5-8日在粉嶺球場舉行。今年將迎來多項革新，首先比賽日期從三日增加至四日，更首次採用72洞賽制，以及星級陣容的音樂與文化表演。體育組為讀者整理必看重點，讓大家一文看清今屆賽事精華。

今屆賽事內容速覽+門票及交通資訊

LIV Golf職業高爾夫巡迴賽以創新見稱，賽事融合體育、音樂與娛樂，旨在吸引新世代球迷。今屆香港站更是亞洲首站獲得冠名贊助的賽事。

舉辦日期：2026年3月5日至8日（周四至周日）

地點：香港哥爾夫球會粉嶺球場

賽制： 四天72洞比桿賽，以多洞同時開球方式開賽

門票發售：門票於LIVGolf官方網站發售。12歲及以下小童由一位付費成人陪同可免費入場。

交通及泊車： 詳細交通指南、泊車資訊及每日賽程，請瀏覽 LIVGolf.com

每日精彩流程及開球時間

每日賽事開始前，香港芭蕾舞團會在1號發球台演出。球迷若想佔據有利位置欣賞每日開幕表演及開球，建議提早抵達1號發球台附近。

3月5日（周四）

▪ 開幕表演（香港芭蕾舞團）：下午1:10

▪ 第一輪比賽展開

3月6日（周五）

▪ 開幕表演（香港芭蕾舞團）：中午12:10

▪ 第二輪比賽

3月7日（周六）

▪ 開幕表演（香港芭蕾舞團）：下午1:10

▪ 第三輪比賽

▪ 賽後音樂會：澳洲人氣DJ及音樂製作人 Dom Dolla 主舞台開騷（持有周六門票及貴賓票即可入場）

3月8日（周日）

▪ 開幕表演（香港芭蕾舞團）：上午11:30

▪ 最終輪比賽及頒獎典禮

球星陣容：星級球手雲集 力爭衛冕

賽事雲集57位頂尖球手，包括衛冕個人冠軍、西班牙名將加西亞（Sergio Garcia），以及他領軍的衛冕團體冠軍Fireballs GC。其他焦點球星包括：

▪ 拉姆（Jon Rahm，西班牙）

▪ 德尚博（Bryson DeChambeau，美國）

▪ 史密夫（Cameron Smith，澳洲）

▪ 莊臣（Dustin Johnson，美國）

新星同樣矚目，澳洲新秀史利（Elvis Smylie）在季初利雅得站一鳴驚人奪冠；傳奇球手金河珍（Anthony Kim）剛在阿德萊德站贏得個人近16年來首個職業冠軍，氣勢如虹。

音樂與文化體驗

開幕表演：香港芭蕾舞團

每日賽事開始前，香港芭蕾舞團將於1號發球台演出獲獎作品《羅密歐與朱麗葉》的選段《港式麻雀華爾滋》，演出將以 Bruno Mars 歌曲配上古典芭蕾與60年代香港文化元素，為賽事揭開序幕。

周六音樂會：Dom Dolla

曾獲格林美提名的澳洲DJ及音樂製作人 Dom Dolla 將於周六第三輪比賽結束後，在主舞台帶來壓軸演出。他曾於LIV Golf阿德萊德站創下破紀錄觀眾入場的佳績，今次首度襲港，勢必炒熱全場氣氛。

蘭桂坊 @ OneUnder

場內特設「蘭桂坊@OneUnder」貴賓區，由蘭桂坊頂尖駐場DJ由早到晚接力演出，將香港標誌性夜生活帶入粉嶺球場。

美食體驗：SAVOUR BY LIV GOLF

比賽期間，場內觀賽村每日上午10時至下午6時將設美食專區，呈獻香港多元飲食文化。匯聚正宗粤菜及國際美食，包括 BBQ Bunker Burgers、Deli & Co.、Gourmet Baked Potatoes 及 The Waffle Bar 等。場內設有兩間酒吧，供應啤酒、葡萄酒及雞尾酒。

星級名廚烹飪示範（觀賽村舞台）

每日舉行兩場現場烹飪示範，示範後提供試食樣本：

▪ 3月6日（周五）下午12:45及2:30：Treehouse 餐廳主廚 Christian Mongendre

▪ 3月7日（周六）下午12:30及2:15：Arcane 餐廳米芝蓮一星主廚 Shane Osborn

▪ 3月8日（周日）下午12:30及2:00：House of Culture 餐廳主理人陳佑維

球迷互動與藝術體驗

ART+LIV Golf+HKWALLS

由HKWALLS策劃的街頭藝術計畫，包括藝術家黃裳（Sheung Wong）現場創作壁畫、球場內原汁原味的街頭壁畫，以及球迷可參與的模板藝術工作坊。

球迷互動挑戰區

設有「點心切球」及「筷子大亂鬥」挑戰，靈感源自本地飲食文化，考驗參加者的精準度與揮桿速度。

兒童專區

以維多利亞港為主題，設有帆船造型波波池、「造船」浮力站、Minecraft教育體驗、LEGO 遊戲及VR高爾夫體驗等互動STEM活動。

觀賽貼士：

▪ 每日開幕表演時間不同，建議提早到場佔據有利觀賞位置。

▪ 周六音樂會只限持有當日門票或貴賓票人士，門票不另作發售。

▪ 場內活動及烹飪示範名額有限，建議提早前往觀賽村。