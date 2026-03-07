Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

電競｜LOL電競史上最強選手Faker Chovy能否接火棒再成熱話

即時體育
更新時間：09:00 2026-03-07 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-07 HKT

談到英雄聯盟電競必定離不開一名傳奇選手，來自南韓效力T1(前SKT T1)的中路選手，人稱不死大魔王的Faker（李相赫），以無人能及的6奪世界冠軍的成就傲視群雄，而Chovy在近年快速掘起，能否成為Faker接班人再成熱話。

Faker是公認的英雄聯盟電競史的最偉大玩家。法新社
Faker上年再為T1贏下第6個世界冠軍。法新社
Faker六冠無人能及 Chovy只欠國際賽場上證明自己

現年29歲的Faker在2013年在SKT 2隊出道，初出道便經典場面連連，處子戰對線對上當時成名已久的Ambition便用奈德麗單殺了他，更在LCK的前身OGN夏季決賽中對上Ryu中，在最後一局決勝局中上演了LOL歷史中最有代表性的「雙刧大戰」，殘血反殺Ryu致勝，之後更一舉闖進當年的世界賽更贏下當季冠軍。之後在2015-16年連續2年贏下世界冠軍締造SKT T1皇朝，更因多次能絲血逃生而被稱為「不死大魔王」但其後卻在2017年對有Ruler所在的SSG中被3:0橫掃後，Faker和SKT陷入低潮期，他亦被質疑能否還具當年的統治力，但歷經5年後已改名成T1的SKT聚集了Zeus、Oner、Gumayusi和Keria這幾位年輕且具天賦的選手，雖在2022年失落全球總決賽冠軍，但最後兩年捲土從來連續2年再登上世界之癲，其後在去年在上單Zeus離隊換成Doran後，依然保持恐怖的帶隊能力，達成史無前例的3連冠，也證明了年齡並不能限制他。

Chovy在效力Gen.G中多次擊敗Faker帶領的T1。攝影：魏國謙
Chovy只欠國際賽場上證明自己。攝影：魏國謙
而目前經常能與Faker受到討論最多的必然是Gen.G的中路Chovy，現年25歲的Chovy在2018年在Griffin出道，出道便展現出過人天賦，以出線的對線技巧和在食兵（CS）接近不會出現失誤而被廣為認識，更在效力Gen.G中多次擊敗Faker帶領的T1，因此近年被廣受討論他能否成為Faker的接班人，蹤使他已連續2屆奪MSI冠軍，但他也始終無法在全球總決賽中有突破，更多次在關鍵時刻失手而受質疑，而今季Chovy再在第一賽段中打出統治級表現，帶領隊伍在香港舉辦的LCK Cup決賽中3:0橫掃BFX，並將會衝擊全球先鋒賽的冠軍，今季他能否延續強勢表現勇奪全球總決賽冠軍，甚至完成「燦金之路」（贏得所有賽事冠軍）完成連Faker都無法達成的成就再成今年LOL電競的熱話。

