LIV Golf球星訪大館 大讚香港古蹟活化 氣功初體驗欣賞「古老秘密」

更新時間：20:50 2026-03-03 HKT
發佈時間：20:50 2026-03-03 HKT

一連四日的「2026年滙豐LIV Golf香港站」周四將在粉嶺哥爾夫球場開鑼，一眾世界頂級球手陸續抵港。主辦單位香港哥爾夫球會今日特別安排四位LIV球星，包括美國的史帝爾（Brendan Steele） 、特林加伊（Cameron Tringale） 、施萊德簡斯（Ollie Schniederjans）及瑞典的海爾格倫（Björn Hellgren） ，到訪中區法定古蹟「大館」，參與古蹟導賞及文化體驗活動，在開賽前率先感受香港獨特的中西文化魅力。

四位球手今日傍晚在賽會安排下，參觀這座擁有超過100年歷史的建築群。眾人對監獄活化後的囚室尤其感興趣，史帝爾讚嘆：「 他們對這座地標建築的改造真的令人驚嘆，了解它的歷史也很有趣。我覺得社區能夠擁有這樣一個場所，讓大家可以來這裡消磨時光，真是太好了。我對這裡的文化和藝術也略知一二，所以我覺得一切都很棒。」對於香港舉辦大型體育賽事的吸引力，四將異口同聲大讚東方之珠。第4度來港參戰的史帝爾表示：「香港是座很棒的城市，美食、文化、人都很出色，我一直期待再來。」首次參加LIV Golf香港站的海爾格倫表示：「每次來香港，都會有很多人來看比賽，感覺很好。每個人都很友善，並且能感受到這座城市的文化氛圍，真是太好了。」 

 

除了古蹟導賞，球會更特別安排「氣功示範及體驗」及「手工紀念品工作坊」。首次接觸氣功的眾將顯得相當雀躍，在導師指導下學習緩慢控制身體肌肉的動作。史帝爾完成後氣喘吁吁笑說：「精疲力竭！我不太習慣，但非常有趣。」 隨後他表示：「 我覺得我們生活在一個節奏快速的世界，到處都是電子產品和螢幕。能夠鍛鍊身體、調整呼吸、讓自己紮根於周圍環境。我感覺很好、很有趣。 」同為美國球手的施萊德簡斯 認為氣功值得學習：「 我覺得任何經久不衰的方法都值得學習。所以我很想了解更多。 」而海爾格倫同樣認為東方許多事物值得他們學習：「我覺得東方的一切，無論是醫學，或是你們對待生活、健康等方面的態度，都值得我們學習。」


記者、攝影：廖偉業

