Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章

即時體育
更新時間：11:42 2026-03-03 HKT
發佈時間：11:42 2026-03-03 HKT

香港「四眼Cue后」吳安儀踏入2026年好事連連，上月先在比利時女子桌球公開賽奪冠，昨晚再在社交平台公佈喜訊，宣佈結束15年愛情長跑，踏入婚姻殿堂。

吳安儀2026年喜上加喜 先奪2026首冠昨再公佈婚訊

現年35歲的吳安儀昨晚在社交平台發文說：「After 15 years… A new Chapter begins」，並在配圖中手執鮮花，一隻手展示無名指上的戒指，臉上洋溢着幸福的笑容，15年愛情長跑終修成正果，不少網民留言送上祝福。

相關新聞︰比利時女子桌球公開賽｜今季四次打入決賽 吳安儀終捧盃：這對我是一個肯定

吳安儀剛步入2026年人生和賽場雙豐收，曾3奪世界冠軍的她今年初先在WSF女子桌球錦標賽奪亞，上月在比利時桌球公開賽更在4強和決賽分別擊敗2位前世界冠軍，英格蘭的伊雲絲（Reanne Evans)及泰國的勒查露（Mink Nutcharut)奪冠，打破今季冠軍荒外，亦是職業桌球生涯第23冠。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
22小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:10
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
2小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
16小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
5小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
23小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
影視圈
21小時前
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
飲食
20小時前
蘇偉賢和田泰安感謝香港馬會一直與他們保持緊密聯絡，全力提供協助。
甜甜小記│蘇偉賢和田泰安感謝各界關心
名家專欄
2026-03-02 14:45 HKT