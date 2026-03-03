桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章

香港「四眼Cue后」吳安儀踏入2026年好事連連，上月先在比利時女子桌球公開賽奪冠，昨晚再在社交平台公佈喜訊，宣佈結束15年愛情長跑，踏入婚姻殿堂。

吳安儀2026年喜上加喜 先奪2026首冠昨再公佈婚訊

現年35歲的吳安儀昨晚在社交平台發文說：「After 15 years… A new Chapter begins」，並在配圖中手執鮮花，一隻手展示無名指上的戒指，臉上洋溢着幸福的笑容，15年愛情長跑終修成正果，不少網民留言送上祝福。

吳安儀剛步入2026年人生和賽場雙豐收，曾3奪世界冠軍的她今年初先在WSF女子桌球錦標賽奪亞，上月在比利時桌球公開賽更在4強和決賽分別擊敗2位前世界冠軍，英格蘭的伊雲絲（Reanne Evans)及泰國的勒查露（Mink Nutcharut)奪冠，打破今季冠軍荒外，亦是職業桌球生涯第23冠。