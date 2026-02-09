Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

比利時女子桌球公開賽｜今季四次打入決賽 吳安儀終捧盃：這對我是一個肯定

即時體育
更新時間：15:26 2026-02-09 HKT
發佈時間：15:26 2026-02-09 HKT

香港「四眼Cue后」吳安儀踏入2026年有個好開始，繼上月WSF女子桌球錦標賽奪亞後，周日克服身體不適，在比利時女子桌球公開賽4強及決賽連勝2位前世界冠軍、英格蘭的伊雲絲（Reanne Evans)及泰國的勒查露（Mink Nutcharut）奪冠，這亦是港將職業桌球生涯第23冠兼打破今季冠軍荒，今日（9號）要飛去英國巴恩斯利參加周二（10號）開始的WST世界桌球公開賽的資格賽，對英格蘭名將冰咸（Stuart Bingham）。

吳安儀及MINK 是老對手，之前互有勝負。照片由公關提供
安儀終在比利時破今季冠軍荒。照片由公關提供
照片由公關提供
照片由公關提供
接連擊敗兩位前世界冠軍 

安儀先在小組3戰3勝入16強，先後以3:1勝泰國的Narucha Phoemphul、8強以3:0勝英格蘭名將簡娜（Rebecca Kenna），4強對老對手兼12屆世界冠軍伊雲絲，港將以：4:2（78:5、8:69、57:43、71:38、37:84、81:0）勝出，決賽是亦敵亦友的Mink，安儀同樣以4:2（24:105、62:6、28:76、62:19、94:14、73:30）反勝這位前世界冠軍奪冠。

安儀四強先遇12屆世界冠軍伊雲絲。照片由公關提供
照片由公關提供
安儀在決賽跟MINK 爭后冠。照片由公關提供
安儀賽後表示開心終於可以打破今季冠軍荒：「其實來到比利時出現感冒及流鼻水，幸好食了藥後，身體不適沒太大影響發揮。今季入過4次決賽，之前3次都在決賽發揮不好，今次終於捧盃，對自己是一個肯定。」

港隊總教練郭偉恩帶領球隊出戰比利時賽事。照片由公關提供
安儀跟港隊隊友分享冠軍的喜悅。照片由公關提供
港將在賽後都提到師兄日前在體藝館世界桌球大獎賽跟名宿亨特利（Stephen Hendry）的表演賽中打出一Cue147度，她坦言想現場見證，可惜身在比利時比賽。

照片由公關提供
世界一姐白雨露爆冷4強止步

值得一提，是現世界一姐兼應屆世界冠軍、中國的白雨露今季6個世界女子桌球排名賽中取得4站冠軍的她，在比利時站4強止步，以3:4負Mink。

擁有WST「賽卡」的安儀周二將在英國出戰世界公開賽的資格賽，將對前世界冠軍冰咸，之後可以回港跟家人渡歲。

記者：徐嘉華

