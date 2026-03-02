網球｜黃澤林周二再上ATP 1000 戰場 印弟安納威爾斯首圈外圍賽再遇

「港台組合」的張瑋桓及梁恩碩周一早上合作出戰美國德州的ATX公開賽（超級250）的雙打決賽，跟頭號種籽的「美澳組合」兼大滿貫獎牌得主唐遜（Taylor Townsend）/ 亨達（Storm Hunter）鬥足1小時20分，終以3:6、4:6敗陣，屈居亞軍，亦是2人合作一年以來第2個ATP250級別的亞軍。另邊廂的香港一哥黃澤林（Coleman）將於周二凌晨4時半出戰屬ATP1000級別的印第出戰印弟安納威爾斯外圍賽，重遇1月澳網外圍賽贏自己的瑞典球手伊默（Elias Ymer）。

香港一姐張瑋桓（左）及中華台北的梁恩碩（右）在美國德州ATX公開賽決賽不敵「美澳聯隊」，奪亞而回。ATX官網圖

張瑋桓（右）及梁恩碩（左）近年合作無間，同一目標是希望儲夠分入大滿貫。ATX官網圖

「港台組合」周一遇上的「美澳組合」，賽前已預料難打，唐遜曾奪2025澳網及2024溫組兩大滿貫雙打冠軍，亨達亦曾晉級2023溫網雙打決賽，實力被看高一線，加上在今站決賽中「美澳組合」的第一發球及第二發的得分率都高於「港台組合」，最終大熱勝出。

Eudice 近一年跟梁恩碩合作雙打，大家同一目標是爭取入「大滿貫」雙打賽，她們已手執5個不同級別的WTA賽事冠軍，包括今年一菲律賓（WTA125）及泰國站（W75）雙冠軍，現時2人的各自雙打排名是Eudice的83位及恩碩的75，可望5月法網前能爭取更多WTA積分。

黃澤林再鬥澳網外圍賽宿敵，可望成功復仇。資料圖片

現處於個人世界排名新高的123位的Coleman，戰罷美國之旅頭2站比賽（從外圍賽打起），包括佛羅里達州的德拉海灘公開賽（ATP250）的8強及墨西哥公開賽（ATP500）的32強後，他去到更高級別的印弟安納威爾斯（ATP 1000），周二凌晨4時半將對瑞典的伊默，2人曾於1月中的澳洲網球公開賽第3圈外圍賽碰頭，當時Coleman以2:1見負，今次可以說是一次復仇的好機會。

記者：徐嘉華