香港LCK CUP2026｜Gen.G不敗勇奪LCK CUP冠軍 香港萬人打氣令Ruler印象深刻

即時體育
更新時間：23:27 2026-03-01 HKT
發佈時間：23:27 2026-03-01 HKT

電競英雄聯盟(Leauge of Legends, LOL)南韓冠軍聯賽LCK CUP2026決賽，在啟德體藝館為期2日的激戰周日圓滿結束，最終由不敗之師Gen G以3:0的統治級表現擊敗BFX，今戰拿下5殺的Ruler則對香港今次的設備感滿意，今次比賽粉絲的打氣聲亦令他印象深刻。

萬人打氣令Ruler印象深刻

Gen.G上年LCK CUP決賽不敵HLE，屈居第二兼無緣全球先鋒賽，今年一雪前恥不但殺入全球先鋒賽，更以強勢的表現勇奪今屆LCK CUP冠軍。賽後Gen.G主帥Ryu表示選手今日表現得好好，好開心今日可以3:0獲勝，並會在經過休息後好好準備之後在巴西舉行的全球先鋒賽。

而初次到香港打正式比賽的Ruler則對於今次場地的設備感滿意，他說：「我通常到別的場地的設備特別在意和需要特別調整，但今次在香港的設備都好好沒有特別問題，另我可以好輕鬆地去進行比賽。」初到啟德體藝館面對接近一萬位觀眾比賽的體驗亦令Ruler印象深刻，他說：「因為第一次到香港比賽，現場粉絲的氣氛都好熱烈，觀眾的歡呼聲都好大聲，令我印象深刻和感動。」

 

記者/攝影：魏國謙

