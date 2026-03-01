Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網球｜香港時間周一凌晨三時半在美國 張瑋桓拍中華台北梁恩碩 跟頭號種籽爭冠

即時體育
更新時間：20:49 2026-03-01 HKT
發佈時間：20:49 2026-03-01 HKT

香港網球一姐張瑋桓（Eudice）跟中華台北梁恩碩組成「港台組合」將於香港時間周一凌晨3時半在美國德州奧斯丁舉行的ATX公開賽決賽，爭取個人第一個ATP250的冠軍頭銜。Eudice跟梁恩碩於準決賽在先輸一局4:6下，以7:6（7:3）、10:6 反勝2號種籽、日本組合青山修子、柴原瑛菜入決賽，希望藉此賺取更多WTA排名積分，看能否取得5月法國網球公開賽的參賽資格。

張瑋桓（左）及梁恩碩（右） 合力殺入ATX公開賽雙打決賽。香港網總FＢ圖
29歲的Eudice 曾於2023年取得澳洲網球公開賽的外圍賽資格，有過那次經驗，她一直都想再次爭入「大滿貫」，去年11月，她跟梁恩碩曾攜手參加澳洲網球公開賽的亞大區雙打「外卡」比賽，可惜敗仗而回，現在嚐試躋身入今年餘下3個「大滿貫」的雙打比賽（包括5月法網、6月溫布頓、8月美網）。

Eudice在2026年跟梁恩碩的雙打成績不錯，今年一月菲律賓（WTA 125）及泰國站（W75）奪得雙冠軍，WTA雙打世界排名升至現時新高的83位，能否再升高些位置，就要看這對「港台組合」凌晨一場決賽的成績。

張瑋桓曾表示今年的目標是爭取大滿貫參賽資格。資料圖片
她們在ATX公開賽的準決賽對日本組合青山修子、柴原瑛菜，在先輸一盤4:6，第2盤搶七成功以7:6（7:3）追成平手，在決勝局時，「港台拍檔」曾落後5:6，及後連取5分，以10:6險勝，她們在決賽將對頭號種籽、美澳組合Taylor Townsend、Storm Hunter，Taylor的雙打排名是世界第3兼今年一月的澳網雙打賽打入8強，對Eudice 及恩碩肯定是一大挑戰。

Eudice及梁恩碩從2022年開始時有合作雙打，從去年7月2人開始更多合作，至今已贏得5個WTA比賽的雙打冠軍，包括今年一月菲律賓（WTA 125）及泰國站（W75）的雙冠軍，WTA世界排名升至現時的83位。

Eudice亦曾躋身WTA250級別的決賽，包括2024年泰國公開賽2（拍日本內島萌夏Moyuka Uchijima）及去年10月的廣州公開賽（拍梁恩碩），她期望今仗能有所突破。

記者：徐嘉華

