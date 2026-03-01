拳擊│曹星如TKO菲律賓拳手 奪IBF泛太平洋金腰帶 劍指世界冠軍

香港拳手「神奇小子」曹星如（Rex Tso）周六(28日)於菲律賓馬尼拉出戰菲律賓拳手「眼鏡蛇」Genisis Libranza，以凌厲攻勢於第三回合技術性擊倒（TKO）對手，勇奪IBF泛太平洋雛量級冠軍金腰帶。此役過後，Rex成功集齊「四大組織」區域冠軍頭銜，向IBF世界冠軍寶座再邁進一步。

感謝香港朋友睇直播支持

勝出賽事後，Rex的職業戰績累積至24勝0負1和、15次KO。他感謝親臨現場及透過直播支持的香港朋友，並表示這條金腰帶意義重大：「我下一個目標，就是挑戰IBF世界冠軍！」他亦向全球支持者致謝：「好多謝大家，即使我中間停咗一段時間，再重返拳壇，大家依然咁支持我，真係非常感激。」

3回合TKO對手

今場原定十回合賽事最終於第三回合結束。Rex表示：「每次比賽我都盡量把握每個機會。當我見到有有效攻勢的空間，就會果斷追擊。我唔會刻意將KO放在首要目標，只係希望把握場上每一次出現的機會。當然自己仲有好多需要改善的地方，剛才一度心急進攻，反而中了幾下重拳。未來將面對更多高水平對手，我會提醒自己在實戰中修正這些細節。」

賽前一星期曾患感冒

談及早前與印度拳手Sagar Chouhan戰和、令爭取世界排名進程稍作延長，Rex表示：「一次小小停頓唔會阻止我追逐目標，反而令我今次備戰更加專注。無論體能分配定拳擊技巧，我都覺得比之前控制得更好，所以更加有信心向目標進發。」他亦透露，在最後一星期實戰期間曾患上感冒，但仍完成六個回合實戰；惟在減磅初段一度因病情出現停滯，因此決定先專心休養，再重新調整減磅節奏，以最佳狀態應戰。

Rex的拳擊經理人Lennon Tsoi表示，將繼續為他積極安排高水平賽事，並期望下一場可挑戰年僅23歲、現時世界排名第5的墨西哥拳手Jose Salas Reyes（17勝），為衝擊世界冠軍鋪路。

曹星如職業戰績累積至24勝0負1和、15次KO。圖片由公關提供

曹星如職業戰績累積至24勝0負1和、15次KO。圖片由公關提供

曹星如感謝香港朋友睇直播支持。圖片由公關提供

曹星如感謝香港朋友睇直播支持。圖片由公關提供

潘啟情意外撞頭 對賽和深感可惜

同場另一場焦點賽事，由香港拳手潘啟情（Raymond Poon）迎戰菲律賓拳手Enrique Magsalin，爭奪WBF Australasian蠅量級冠軍金腰帶。比賽期間雙方一次意外撞頭，經場邊醫生檢查後，於第四回合結束後宣布終止賽事。最終裁判以 majority draw 判決雙方賽和。Raymond賽後表示滿意自己的整體表現：「今場發揮同預期相若，我一早知道會係一場硬仗，所以一直努力執行教練嘅指示同部署，只可惜喺我開始佔到優勢嘅時候，比賽被醫生終止。」

對於未能分出勝負，他坦言感到可惜：「我感受到對方體力已經接近耗盡，只要比賽繼續落去，我有信心可以擊倒對手。」談到有不少親友專程到場支持，Raymond表示十分感動：「好感謝大家親身到場為我打氣，俾咗我好大力量，亦令我更加期待踏上擂台。雖然今次結果未如理想，但衷心多謝大家一直以嚟嘅支持。」

