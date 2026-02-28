專訪｜由當初苦練一字馬到今年參加亞運會 林資洋因韻律泳學懂堅持

她們一個入水能游、一個陸上能跳，同是17歲的應屆DSE考生，同有著要追的大賽夢，前者是韻律泳代表林資洋（Azland），後者是花式跳繩代表施穎（Swing），兩個都不愛跟時間競賽、鍾意玩「花式」，曾多次代表香港獲國際賽獎牌，這兩位學體兼優的名校生齊齊獲選為「2024-25年度香港傑出學生」，為即將完結的中學畫上一個完美的句號，亦為將展開的大學生生涯開一個好頭；上月底剛接過獎項，她們已急不及待定立心願，希望藉著「傑出學生」的榮銜將自己熱愛的運動帶入社群，吸引更多人成為自己的「同路人」。

林資洋（右）及施穎（左）是應屆「香港傑出學生」，同樣希望藉這獎項將自己心愛的運動推廣開去。圖片由公關提供

林資洋認為手上這個「香港傑出學生」獎項推動自己日後要做得更好。徐嘉華攝

徐嘉華攝

記者／攝影：徐嘉華

林資洋（Azland）（德望學校、中六）：

「我要對得起這個獎項及這份榮譽，日後不可以做一些令到人失望的事。」

由當初一心只想學踩水才參加韻律泳，到今年9月將代表香港參加名古屋亞運會，17歲的德望學校中六生林資洋（Azland）說絕對超出想像，正如她手上拿著的「香港傑出學生」獎項，她也謙虛的說：「相比其他得獎者，我覺得自己不太值得這個獎，希望未來可證明自己對得起這個榮銜。」

徐嘉華攝

徐嘉華攝

訪問這天，Azland帶著一件閃令令、她最心愛的湖水綠泳衣，問她是否被韻律泳衣吸引，她甜笑默認，然後說：「其實我小三時，媽咪想我學踩水，於是學韻律泳，由於很快就出到成績，就繼續下去。」

Azland 還記得一開始學韻律泳時被一字馬考起：「我最初連一字馬也做不到，我的柔軟性非常差。那時我練一字馬時，如果覺得痛到想死，我就會睇俄羅斯或中國隊的奧運比賽片段，然後叫自己加油。」

要兼顧學業和韻律泳，Azland每日課堂以外，也會到九龍公園泳池訓練，韻律泳令她變成一個「全方位」的年青人：「學習韻律泳及參賽過程，遇到挫折及疲累時，它教曉我『堅持』及『調整自己』，這些得著有助我在讀書上，而且韻律泳包含音樂、舞蹈、體操，帶給我不同類型的體驗，令我成為一位『全方位』的人。」每一次克服新的難度動作，Azland 也能得到成功感。

林資洋在韻律泳比賽中奪獎無數。圖片由受訪者提供

韻律泳有單人賽、雙人賽及圖體賽，Azland小四開始參賽，小如本地賽，大如世界錦標賽、世青賽、世界盃，甚至去年11月粤港澳全運會也有份參加集體技術自選（第10名），她說：「我們沒太在意全運會的成績，能同場跟國內各省隊比賽，讓我們知道自己處於哪個水平，對備戰9月的亞運會很有幫助。」

談到將第一次參加亞運會，Azland顯得十分雀躍及期待，她說：「2023年杭州亞運，我未夠歲數（至少要滿15歲）參加，亞運是香港韻律泳隊最想參加的大賽，好開心參加團體賽。」

徐嘉華攝

由學踩水到登上亞運舞台，對Azland來說是成就解鎖：「我覺得好幸運，這些年都能參加很多國際大賽，希望下一代的韻律泳員可以衝進奧運。」Azland也希望藉著「香港傑出學生」獎項令更多人認識韻律泳，她不時應邀在學校的水運會表演，希望吸引更多人加入。