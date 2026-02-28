專訪｜對跳繩熱誠打動評審 施穎邊跳邊教 望藉頭銜推廣跳繩運動

她們一個入水能游、一個陸上能跳，同是17歲的應屆DSE考生，同有著要追的大賽夢，前者是韻律泳代表林資洋（Azland），後者是花式跳繩代表施穎（Swing），兩個都不愛跟時間競賽、鍾意玩「花式」，曾多次代表香港獲國際賽獎牌，這兩位學體兼優的名校生齊齊獲選為「2024-25年度香港傑出學生」，為即將完結的中學畫上一個完美的句號，亦為將展開的大學生生涯開一個好頭；上月底剛接過獎項，她們已急不及待定立心願，希望藉著「傑出學生」的榮銜將自己熱愛的運動帶入社群，吸引更多人成為自己的「同路人」。

兩位應屆「香港傑出學生」施穎(左)及林資洋(右)都希望藉著這個獎令更多人認識自己心愛的運動。圖片由公關提供

徐嘉華攝

施穎一手拿著繩一手拿著「香港傑出學生」獎座。徐嘉華攝

記者/攝影：徐嘉華

施穎（Swing）（協恩中學、中六）：

「這個獎不會定義我是甚麼人，也不會定義大家是甚麼人，每個人都有叻的地方。」

訪問開門見山，問Swing知不知為何能從496名參選學生中脫穎而出，奪得「香港傑出學生」殊榮，她很快就答：「我覺得是我對跳繩的熱誠打動了評審，我真的很喜歡跳繩。」

徐嘉華攝

徐嘉華攝

徐嘉華攝

Swing對跳繩可以說是「一見鍾情」：「我小學有跳繩班，讀小二時看到師兄們的表演，他們跳的空翻，覺得好有型，我『嘩』過不停，就這樣被這些花式吸引住。」接觸跳繩後，Swing已沒再玩其他運動，專心練繩，中一時以全港精英賽三甲成績躋身香港隊，那年第一次代表香港參加「世青賽」，可惜遇上疫情，只能線上比拼，最難忘第一次國際賽已贏得世青賽中的『國際公開賽』12-15歲組『個人花式』冠軍，從此對跳繩的熱愛有加無減。

施穎在比賽中。圖片由受訪者提供

跳繩分兩大類，一是跳速度（Speed），即鬥快，另一種是跳花式（Freestyle），鬥難度動作，Swing獨愛「花式跳繩」，喜歡它無窮無盡的創意，是一直跳下去的動力。

從小二接觸跳繩後，Swing一直都是學業、跳繩兩兼顧，每星期練3堂繩課超過10小時，亦會在學校教跳繩班，她分享兩者兼顧的心得時說：「跳繩練到一個水平時，要放多點時間在練習上，我不想因為跳繩影響讀書，所以我規定自己一放學回家先做好所有功課才到繩館訓練，我覺得最大的成功感是讀書和跳繩一樣做得好。」

徐嘉華攝

徐嘉華攝

Swing上月接受完「香港傑出學生」獎翌日參加「全港精英賽」，奪得「個人花式」及「三重賽」雙冠軍，她笑說：「精英賽那天很多人來恭喜我，不是為雙冠軍，而是恭喜我獲傑出學生獎，這個獎對我將展的大學人生是一個好開始。」

Swing更想藉這個頭銜推廣跳繩，事實上她已開始第一步，在協恩中學教學妹們跳繩，她說：「我會繼續教跳繩，亦希望藉這個傑出學生獎吸引更多人關注跳繩。」已手執多面世錦賽及亞錦賽團體及隊際賽金牌的Swing，最快一個比賽是7月亞錦賽再爭金，還有明年世錦賽，她希望爭取成為個人賽「世界冠軍」。