拳擊｜曹星如一日前順利過磅 周六出戰復出職業賽後第三場賽事

香港拳壇「神奇小子」曹星如（Rex，23勝0負1和，14KO）周六（28號）在馬尼拉出戰他復出職業拳賽後第3場比賽，跟菲律賓拳手、外號「眼鏡蛇」的 Genisis Libranza（22勝5負，14次KO），力爭 IBF 泛太平洋雛量級冠軍金腰帶，同場，另一位職業拳手潘啟情（Raymond）將爭奪WBF金腰帶。

曹星如(左)順利過磅，他的身高明顯比對手有優勢。圖片由公關提供

圖片由公關提供

圖片由公關提供

星如的背後團隊。圖片由公關提供

星如是次對手 Libranza 戰績彪炳，曾挑戰 IBO 世界冠軍，並角逐 IBF International 及 WBO Inter-Continental 等高級別腰帶，大賽經驗豐富。面對來勢洶洶的對手，Rex 於周六（27號）順利過 磅後表示狀態理想：「備戰期間試過與不同拳手進行 12 回合實戰，無論體能分配、拳擊技 巧，還是控制對手節奏的能力，都比以往有明顯提升。」

雖然過去兩周進入減磅階段，但星如笑言精神狀態良好：「就算減到最後 1kg，都不會好似以前的手軟腳軟。」星如 強調將以平常心應戰，專注把備戰期間所練的技術完整發揮，力求掌控比賽節奏。他說新一年方向清晰，將延續復出時的初心，全力向世界冠軍目標進發。

潘啟情(右) 賽前一天亦順利過磅。圖片由公關提供

圖片由公關提供

同場另一焦點，是RCT International Boxing Promotion 旗下拳手潘啟情強勢回歸冠軍戰舞台。前 WBC 亞洲洲際及 ABF 輕蠅量級冠軍的他，現戰績 10 勝（6 次 KO）4 負 2 和，以進取打法及豐富經驗見稱。周六他將迎戰菲律賓拳手 Enrique Magsalin（11勝8負2和），爭奪 WBF Australasian 蠅量級冠軍金腰帶。

Raymond 周五成功過磅後表示，雖進入減磅期，但精神不俗，比賽當天將以平常心、專注比賽。 他亦透露今場心態比上一仗更佳：「有不少朋友專程飛往菲律賓支持我，有他們現場打氣 ，我一定會愈打愈好。」

Raymond 期望在新一年重返 10 至 12 回合賽事，爭取躋身「四大組織」亞洲甚至世界排名。今年亦是他踏入職業拳壇的第10年，他坦言將全力以赴，在擂台上證明自己的實力。

Raymond的比賽時間是周六下午3時45分，而星如隨後於5時30分出場，地點是馬尼拉Elorde Sports Center，屆時Elorde TV Facebook Page 將直播賽事。