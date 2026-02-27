WTT新加坡大滿貫｜港隊兩支混雙組合同於4強止步

世界排名第4的香港混雙組合黃鎮廷、杜凱琹，周四在WTT新加坡大滿貫的4強賽，同巴西組合Hugo Calderano/Bruna Takahashi激戰32分鐘，「黃杜配」在領先一局11:9下，被對手以11:8、11:9、11:8反勝，繼去年同一站比賽後，再次以銅牌作結。

阿廷及阿杜合作無間。WTT 官方圖

WTT 官方圖

上月才在多哈站球星賽奪得混雙冠軍，來到新加坡這個更高級別的大滿貫賽事，被編為2號種籽的「黃杜配」從16強打起，先後擊敗瑞典、西班牙入4強，對世界排名第5的巴西組合Hugo及Bruna，可惜除了第一局先拔頭籌，餘下3局都被對手主導，港隊終以1:3下馬，繼去年後，再次在新加坡大滿貫4強止步。

阿廷賽後表示：「對上一次對他們，也是我們輸波，今日我們表現比上次好一點，起碼在場上的時間是咬得住比賽，輸的是有些細節位未做好。」阿杜認為Hugo的打法給予不少壓力，出現不少無謂失誤。」

「黃杜配」除了去年同一站打入4強外，也曾於2024年沙特站大滿貫入到決賽（最終奪亞），阿杜認為近年多了WTT排名賽，要在比賽中奪冠好有難度，現在最重要是保持世界排名頭4位，希望在亞運排到種籽位置。

陳顥樺(左)及南韓拍檔。WTT 官方網頁

師弟陳顥樺夥拍南韓的金娜英亦在周四的4強出局。

記者：徐嘉華