Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT新加坡大滿貫｜港隊兩支混雙組合同於4強止步

即時體育
更新時間：00:44 2026-02-27 HKT
發佈時間：00:44 2026-02-27 HKT

世界排名第4的香港混雙組合黃鎮廷、杜凱琹，周四在WTT新加坡大滿貫的4強賽，同巴西組合Hugo Calderano/Bruna Takahashi激戰32分鐘，「黃杜配」在領先一局11:9下，被對手以11:8、11:9、11:8反勝，繼去年同一站比賽後，再次以銅牌作結。

阿廷及阿杜合作無間。WTT 官方圖
阿廷及阿杜合作無間。WTT 官方圖

 

WTT 官方圖
WTT 官方圖

上月才在多哈站球星賽奪得混雙冠軍，來到新加坡這個更高級別的大滿貫賽事，被編為2號種籽的「黃杜配」從16強打起，先後擊敗瑞典、西班牙入4強，對世界排名第5的巴西組合Hugo及Bruna，可惜除了第一局先拔頭籌，餘下3局都被對手主導，港隊終以1:3下馬，繼去年後，再次在新加坡大滿貫4強止步。

阿廷賽後表示：「對上一次對他們，也是我們輸波，今日我們表現比上次好一點，起碼在場上的時間是咬得住比賽，輸的是有些細節位未做好。」阿杜認為Hugo的打法給予不少壓力，出現不少無謂失誤。」

「黃杜配」除了去年同一站打入4強外，也曾於2024年沙特站大滿貫入到決賽（最終奪亞），阿杜認為近年多了WTT排名賽，要在比賽中奪冠好有難度，現在最重要是保持世界排名頭4位，希望在亞運排到種籽位置。

陳顥樺(左)及南韓拍檔。WTT 官方網頁
陳顥樺(左)及南韓拍檔。WTT 官方網頁

師弟陳顥樺夥拍南韓的金娜英亦在周四的4強出局。

記者：徐嘉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
4小時前
濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？
保健養生
13小時前
伍仲衡離開《中年好聲音》疑人氣暴跌被羅家英認錯？ 旗下唱將洪心怡發展緩慢惹揣測
伍仲衡離開《中年好聲音》疑人氣暴跌被羅家英認錯？ 旗下唱將洪心怡發展緩慢惹揣測
影視圈
5小時前
大熊貓執遊客手機把玩拒還，飼養員用食物引誘都冇用。
00:45
低頭族國寶｜大熊貓執遊客掉下手機把玩拒還 飼養員用食物引誘都冇用
即時中國
6小時前
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
影視圈
11小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
7小時前
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
稻香集團酒樓飲茶優惠！指定點心一律計小點 早午下午茶市都有 蝦餃/燒賣/鳳爪/叉燒包
稻香集團酒樓飲茶優惠！指定點心一律計小點 早午下午茶市都有 蝦餃/燒賣/鳳爪/叉燒包
飲食
9小時前