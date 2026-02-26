劍擊亞青賽｜周五煞科戰 港隊三線出擊 可望再有金牌進賬

香港青少年劍擊隊在雅加達亞洲青少年劍擊錦標賽保持日日有牌落袋！周四憑青年組男花隊增添銅牌，4位代表包括個人賽銅牌的林浩朗夥拍原子舜、蔡子樂及劉晉延在銅牌戰以45:29大勝新加坡，港隊在今屆暫累積6金5銀7銅共18面獎牌，預計周五最後一天比賽再有獎牌進賬。

林浩朗前天取得男花個人賽銅牌，周四夥拍隊友奪團體銅牌。FIE圖

林浩朗(左一)及蔡子樂(左二)同為對上兩屆亞青賽金牌功臣之一。資料圖片

青年組男花隊在對上4屆亞青賽都奪得金牌（2022至2025年），林浩朗及蔡子樂是2024及2025的金牌功臣之一，今日跟隊友從16強打起，先後以大比數擊敗約旦及馬來西亞，4強對勁敵日本，港將在初段曾有5分領先優勢，可惜最終被對手反勝，港隊輸36:45，轉戰銅牌戰對新加坡，港隊由頭帶到尾取勝。

何柏霖日前奪得亞青男佩個人賽金牌，周五將率領隊友們再爭上頒獎台。FIE 圖

至於同日進行的女子重劍及佩劍團體賽,同樣取得第5名；周五進行男重、男佩及女花團體賽，爭取以獎牌結束今屆亞青賽。

記者：徐嘉華