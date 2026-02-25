體育｜「藝術及體育發展基金」體育部分注資12億 體育界樂見為未來注入動力

財政司司長陳茂波今日宣讀新一份《財政預算案》，向「藝術及體育發展基金」體育部分注資12億港元，更進一步推動本港體育發展，強化運動員培訓和提升教練水平，以及支持和拓展更多元化和更高級別的體育賽事在港舉行。體育各界亦有發表聲明樂見為香港體育界注入動力。

財政司司長陳茂波今日宣讀新一份《財政預算案》。星島圖庫

陳茂波宣讀新一份《財政預算案》向「藝術及體育發展基金」體育部分注資12億港元。星島圖庫

霍震霆指預算案有助推動團隊項目發揮更高水平。星島圖庫

霍震霆：有助推動團隊項目發揮更高水平

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會發聲明表示，對政府為體育界投放更多資源表歡迎，並指預算案明確提出增撥資源推進體育「五化」發展，並向「藝術及體育發展基金」的體育部分 注資 12 億元。港協暨奧委會會長霍震霆博士表示：「感謝政府對體育發展的堅定支持。預算 案提出強化隊際運動項目培訓、提升教練專業水平，直接有助推動團隊項目發揮更高水平。 此外，政府支持更多高級別體育賽事在港舉行，並通過『M』品牌計劃推動盛事化，有助提 升香港國際體育地位，為體育產業化創造機遇。」

霍震霆博士續指：「有關政策將為香港體育界未來發展注入強大動力。港協暨奧委會將繼續 與體育界攜手，善用資源，配合落實各項體育政策及措施，讓香港體育界把握是次機遇，推 動香港體育發展更上一層樓。」

霍啟剛樂見政府為體育界注入新動力。星島圖庫

霍啟剛樂見政府為體育界注入新動力

立法會體育、演藝、文化及出版界別議員霍啟剛則表示，感謝政府向「藝術及體育發展基金」的「體育部分」注資十二億元，為體育界注入新動力。並指預算案多次提及盛事經濟，正值啟德體育園迎來營運一周年的時機，有良好的營運表現，延續本港盛事經濟的良好勢頭。亦歡迎政府積極爭取更多國際體育盛事落戶香港，為本港體育五化發展帶來動力，也是促進粵港澳大灣區體育協同發展的重要一步。

霍啟剛仍表示表示支持預算案提及強化隊際運動項目的培訓，並指據了解，新一輪「隊際運動項目發展計劃2024-2027」向八個相關體育總會提供額外資助，每年約430名運動員受惠，開支約三千萬元。但仍有不少隊際項目運動員在缺乏穩定支援下。仍堅持訓練為港出賽，希望可以藉今年亞運會的契機，與相關體育界全面檢視隊際項目的長遠發展方向，包括運動員待遇、教練支援、資源配置等，讓有潛質的隊際項目能逐步邁向「精英體育項目」的台階。

香港高爾夫球會：必會在帶動體育產業和盛事經濟發展上配合政府的發展策略

香港高爾夫球會也指出歡迎預算案中提出支持體育產業及盛事經濟的措施，亦深信體育產業有高度發展潛質，體育盛事亦是支持本地盛事經濟的一大支柱。球會會在帶動體育產業和盛事經濟發展上，全面配合政府的發展策略。

球會亦指出為香港引進高球盛事，支持本地體育發展，是一直以來的工作目標。在下周，國際頂級高球盛事「滙豐LIV Golf 2026 香港站」將於粉嶺球場隆重上演，是這項世界級賽事連續第三年在香港舉行。這項盛事是本地、內地及海外高球愛好者熱切期待的年度賽事，不但為香港帶來龐大的經濟效益，也是推動香港體育旅遊和文旅消費的新動力，充分展現香港舉辦大型體育賽事的軟實力，對香港高球普及化、專業化、盛事化發展帶來深遠影響。

在《財政預算案》大力支持體育發展的方向下，球會會繼續配合政府政策，推廣高球運動，讓更多市民認識和參與其中，並積極支持香港高球運動員培訓，助力他們為港爭光。粉嶺球場作為全港唯一一個大型國際賽事認可場地，憑藉全亞洲最古老高球場的歷史底蘊及豐富辦賽經驗，球會將繼續致力為香港引進大型國際賽事，並以全方位、多角度推動高球發展，讓高球成為香港在國際舞台上的亮麗名片。