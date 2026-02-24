亞青劍擊賽｜亞青劍擊賽青年組今日開鑼 港隊林浩朗李懿穎四強止步各摘一塊銅牌
更新時間：18:47 2026-02-24 HKT
今日（24號） 於印尼雅加達舉行的「2026亞洲青少年劍擊錦標賽」展開首日青年組賽事，男花代表林浩朗及女重代表李懿穎各自殺入四強，雖然雙雙止步準決賽，但由於賽事不設銅牌戰，兩人仍為港隊增添兩面銅牌。
年初曾夥拍張家朗及蔡俊彥等大師兄，於男花世界盃巴黎站為港隊贏得歷史性團體金牌的林浩朗，轉戰青年組賽場繼續有好表現。他於個人賽過關斬將，於8強以15：9淘汰南韓的Son Hajin ，殺入準決賽。惟4強面對日本劍手小野良牙（Ryoga Ono），力戰下以6：15敗陣，無緣決賽。
至於女重代表李懿穎於16強以15：9輕取菲律賓的Alexa Larrazabal後，8強面對中國劍手李欣遙以15：11取勝， 惜於4强以4：15不敵南韓的YANG Seunghye，四強止步。但由於比賽不設銅牌賽，所以林浩朗及李懿穎各摘得一銅，為港隊打響頭炮。
