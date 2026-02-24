Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞青劍擊賽｜亞青劍擊賽青年組今日開鑼 港隊林浩朗李懿穎四強止步各摘一塊銅牌

即時體育
更新時間：18:47 2026-02-24 HKT
發佈時間：18:47 2026-02-24 HKT

今日（24號） 於印尼雅加達舉行的「2026亞洲青少年劍擊錦標賽」展開首日青年組賽事，男花代表林浩朗及女重代表李懿穎各自殺入四強，雖然雙雙止步準決賽，但由於賽事不設銅牌戰，兩人仍為港隊增添兩面銅牌。

年初曾夥拍張家朗及蔡俊彥等大師兄，於男花世界盃巴黎站為港隊贏得歷史性團體金牌的林浩朗，轉戰青年組賽場繼續有好表現。他於個人賽過關斬將，於8強以15：9淘汰南韓的Son Hajin ，殺入準決賽。惟4強面對日本劍手小野良牙（Ryoga Ono），力戰下以6：15敗陣，無緣決賽。

至於女重代表李懿穎於16強以15：9輕取菲律賓的Alexa Larrazabal後，8強面對中國劍手李欣遙以15：11取勝， 惜於4强以4：15不敵南韓的YANG Seunghye，四強止步。但由於比賽不設銅牌賽，所以林浩朗及李懿穎各摘得一銅，為港隊打響頭炮。

李懿穎摘得一銅，為港隊打響頭炮。靈動劍擊圖片
李懿穎摘得一銅，為港隊打響頭炮。靈動劍擊圖片
大合照。劍總FB圖
大合照。劍總FB圖
林浩朗於花劍男子青年組4強負日本選手。劍總FB圖
林浩朗於花劍男子青年組4強負日本選手。劍總FB圖
李懿穎於女子青年組重劍4強下馬。劍總FB圖
李懿穎於女子青年組重劍4強下馬。劍總FB圖

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
2026-02-23 19:10 HKT
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
13小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
10小時前
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
10小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
6小時前
32歲譚嘉儀宣佈懷孕陀雙胞胎 結婚7年藏秘密五個月 拜金閨密爭做契媽
32歲譚嘉儀宣佈懷孕陀雙胞胎 結婚7年藏秘密五個月 拜金閨密爭做契媽
影視圈
23小時前