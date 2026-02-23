NBA｜勒邦占士識英雄重英雄 力撐謝倫布朗值得問鼎MVP

湖人主場慘敗給塞爾特人的「黃綠大戰」後，湖人球星勒邦占士（LeBron James）識英雄重英雄，公開讚揚塞爾特人主將謝倫布朗（Jaylen Brown），更指對方今季表現絕對值得被納入常規賽MVP的討論範圍之內。

謝倫布朗今仗交出32分、8籃板、7助攻及3搶截的全面數據，帶領塞爾特人擊敗湖人，今季累積37勝19負的佳績，位列東岸第二。勒邦占士賽後識英雄，重英雄，大讚謝倫布朗直言：「我不明白為什麼他的名字沒有被納入MVP的討論中。開季前沒有人看好他們，而他場均得分接近30分？我告訴你，這有時就是一個人氣競賽。」

謝倫布朗獨力撐起緣軍

勒邦占士認為，考慮到塞爾特人今季的陣容變動，泰頓（Jayson Tatum）因跟腱撕裂整季報銷，加上祖賀里迪（Jrue Holiday）、賀霍特（Al Horford）及樸辛基斯（Kristaps Porzingis）等上季冠軍功臣離隊——謝倫布朗能帶領球隊打出如此佳績，更顯難能可貴。占士續說：「我認為他將外界的質疑轉化為動力，帶領球隊保持在高水平。他們打出了精彩的籃球，這都歸功於他和隊友們。他邁出了下一步。」

占士慧眼識英雄

對於勒邦占士的讚賞，謝倫布朗表示榮幸，並自信地闡述了自己問鼎MVP的理據：「我覺得自己是世界上最好的攻防一體球員。我每晚都能上陣，這並不容易。我是一個領袖，我幫助帶領球隊，賦予隊友信心，這些東西不總是在數據上顯示出來。而且，我是一個勝利者。」

有趣的是，謝倫布朗透露，他與勒邦占士的淵源始於其新秀賽季。當時他首次正選上陣便是對陣勒邦占士所帶領的騎士隊，賽後勒邦占士在他耳邊說：「你總有一天會成為全明星，你會成為一個偉大的球員。」兩人在今屆全明星賽上亦重提此事。

謝倫布朗曾批評布朗尼

不過，兩人的關係亦曾出現小插曲。謝倫布朗在2024年夏季聯賽期間，曾被鏡頭拍到在場邊質疑勒邦占士兒子布朗尼（Bronny James）的職業球員資格。對此，勒邦占士半開玩笑地說：「除了他在夏季聯賽對布朗尼說的那些廢話，我們的關係一直很尊重。」謝倫布朗其後亦在社交媒體上澄清，並期待看到布朗尼的成長。勒邦占士表示，兩人「會沒事的」，並再次肯定了謝倫布朗今季的傑出表現。