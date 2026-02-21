Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞洲青少年劍擊錦標賽｜女子佩劍相隔８年由余傑重奪少年組個人賽金牌

即時體育
更新時間：00:17 2026-02-21 HKT
發佈時間：00:17 2026-02-21 HKT

亞洲青少年劍擊錦標賽周五在印尼雅加達展開首天的比賽，香港隊憑16歲 的余傑及17歲 的何承謙分別在女子佩劍（少年組）及男子花劍（少年組）奪得一金一銀，為港隊打開勝利之門。

余傑（左）上周末在香港分齡賽取得少年組及青年組兩面銅牌。資料圖片
何承謙挾少年組世一排名參加今屆亞青賽，雖然個人賽差一步未能奪金，但可望稍後在團體賽能成功衛冕。資料圖片
上周末的香港青少年分齡劍擊錦標賽中，余傑取得少年組及青年組2面銅牌，來到雅加達的亞青賽的「少年組」比賽，她在小組表現不理想、錄得2勝3負，以小組總排名第35位入淘汰賽64強，並先後淘汰印度、烏茲別克、新加坡、南韓及澳洲劍手入決賽，對中國的15歲小將李宛軒，港將以15:13取勝，個人首次奪得亞少冠軍，這亦是女子佩劍事隔8年再次奪得個人賽金牌，對上一次是馬暤孜於2018年在阿聯酋一屆奪得。

何承謙（左）在少年個人賽奪得第一面亞少個人賽獎牌，而身旁的王哲有點可惜於８強止步，未能衛冕個人賽冠軍。資料圖片
男花的何承謙挾少年組「世一」頭銜參賽，在小組氣勢如虹，以6戰6勝、總排名第一直入32強對隊友許皓竣，雙方熟悉對方的劍路，曾一度拉鋸多時，何承謙以15:12取勝；之後先後擊敗泰國、澳門、日本入決賽對中國的Lin Youlong，港將曾落後5:10，憑不放棄精神追平至11:11，可惜對手連追3分至11:14，當時那一節的比賽時間剛到，雙方休息一分鐘再上戰場，何承謙給對手有機可乘，終以11:15無緣金牌，以銀牌作結。

男花值得一提，共有3位港將在少年組殺入8強，除何承謙外，還有王哲及董瑞麒，可惜分別不敵日本及中國對手而提早下馬。

周六次天比賽有女子花劍、男子重劍及男子佩劍的少年組個人賽。

記者：徐嘉華

