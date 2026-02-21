香港隊挑戰中超手球聯賽 劍指三甲 誓攞香港站「主場冠軍」

全運會第4名雖然是歷史性佳績，但最終與頒獎台只差一步，香港男子手球隊還是有點不甘心。為了證明實力，團體由3月起將首度以「香港男子手球俱樂部」名義征戰中國手球超級聯賽，比賽以分站賽形式進行，其中一站更首次落戶香港。隊員李少聰劍指全國頭三，主教練許文邦更以全國總冠軍為終極目標。

面對全運第4名這個歷史性佳績，手球隊反而有點迷網，是偶然還是實力，大家對團隊的水平仍不太清楚。大軍早前到德國集訓，才明確了隊伍目前的水平，隊員李少聰表示：「手球世界歐洲係最高水平，德國聯賽基本上是最勁的聯賽。我們到德國集訓，發現和世界的距離並非太遠。我們對住德國第3級聯賽隊，發現原來有力一拚，對第4級更加贏到。我們大概知道自己的水平，原來是有準職業球員的程度。」

以「香港男子手球俱樂部」名義首次參賽

這次集訓改變了整隊的心態，李少聰相信全運時落敗，是執行未夠好。為了測試自我，手球隊決定首次參加中國手球超級聯賽，以「香港男子手球俱樂部」名義征戰，與全運時面對過的國手們再次較量，少聰劍指頭三：「我們的目標一定是劍指全國頭三。全運會已經取得第4名，只差一線。我們可以做得更好，所以目標是取得頭三。」

新增香港站 港隊望在主場封王

中超聯賽以分站賽形式舉行，新一季首階段賽事已於榮昌賽區完成，港隊將參加3個賽區，分別是廣東佛山、福建晉江及香港。手球隊教練許文邦透露香港站賽期及場地仍在協調中：「我們不是職業球員，球員係彈性參加，所以我們不會參加所有分站。」由於不會全季參賽，無緣總冠軍，但許教練續指，「我們想得到分站冠軍，特別是主場一站。當然終極目標是全國總冠軍。」而他指中超之後，最重要的目標是9月的亞運會。

