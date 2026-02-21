香港男子手球隊全運創佳績後回歸現實 為口奔馳日兼數職 傑運做主角體驗不一樣

全運會第4名的歷史性佳績，未能為香港男子手球隊員在日常生活上帶來實質改變，球員仍要每日身兼數職，繼續為口奔馳支持夢想。然而下月31日舉行的「國泰2025香港傑出運動員」頒獎禮，可能是手球隊「華麗轉身」的起點，由過往在「最佳運動隊伍」中陪跑，隊員在頒獎典禮進行時在隔離做兼職，到今屆於公眾投票中領先，成為得獎大熱，等待上舞台做主角。

全運過後生活依舊 3份兼職朝8晚10

訪問當日，司職右輔位的李少聰被問到全運會後有什麽不同，他笑一笑：「首先是多了訪問要做，剛剛先做了兩個。」然而笑容背後，李少聰的日程表，是許多香港運動員的縮影。他坦言全運會歷史性取得第4名後，生活無太多變化：「全運會之後，個人資源和資助方面暫時未有，只是獲得用作練習的場地多了，但依然要兼職教波。」

李少聰更分享自己受訪日的時間表：「今朝入小學教班，是奧苗計劃，8點教到12點，跟住返自己的工作室教健身，教完健身就出發去教波，下午4至6點教波，跟住過來練習。」當結束三份兼職工作後，參加手球訓練時已經是晚上7點，練3小時，全日由朝8開始，到晚10才停下。這是全運歷史性得第4名後，港隊男子手球隊員的平凡一日。

被問到手球會否有機會納入精英項目，教練許文邦坦言：「以現時計分制，團體項目好難達到門檻的目標分數。我們參加的比賽數量並不足夠。」除非體院為隊際項目設特殊門檻，否則單憑亞洲賽事不足以達標。

傑運公眾投票中暫排第一 希望今次能上台拎獎

生活暫未有改變，但即將舉行的傑運，可能令手球隊「華麗轉身」，許文邦分享一個心酸的小故事，原來團隊之前數次入選傑運「香港最佳運動隊伍」候選名單，只是陪跑份子。當傑運頒獎禮進行時，只能派出小數代表坐在場內，其他球員們則在場外為口奔馳。有人更在會展旁，一邊聽著傳來的表演歌聲，一邊默默搬畫賺取生活費。許sir苦笑道：「那天我們幾位隊員去幫畫展搬畫，隔籬就係頒獎禮會場，聽到入面Tonick表演，群組不停震——『你聽唔聽到呀？』我哋當然聽到。」

如今這支原本默默無名的「搬畫球隊」，因全運會佳績而在今年傑運「最佳運動隊伍」的公眾投票中暫時排第一，成為得獎大熱，李少聰直言感受截然不同：「上年我們齋坐，今年終於有機會上台。無論拎唔拎到獎，只要能引起大家關注，已經令人鼓舞。 」許sir更放話：「如果全民投票第一，就算未能得到獎項也好，我已經當贏了。我們不只是為了獎項，而是想話俾大家聽我們有努力過。」

「2025香港傑出運動員」選舉公眾投票由即日起至3月1日進行，手球隊暫時排第一名，香港男子足球代表隊和香港拔河代表隊則排第2和第3名。

記者、攝影：廖偉業