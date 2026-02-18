劍擊｜劍擊總教練鄭兆康出發前贈言：希望他們享受比賽 水到渠成就自然拿獎

周三大年初二，香港一眾青少年劍擊代表啟程到印尼雅加達參加由大年初四（20號）展開的亞洲青少年錦標賽，男子組被寄予厚望的包括2位男花代表林浩朗及何承謙，還有男佩的何柏霖，他們不約而同表示目標得一個，就是「金牌」！

18歲的林浩朗（圖）上月跟大師兄張家朗、蔡俊彥及鄭鐵男齊齊奪得巴黎站世界盃團體金牌。徐嘉華攝

少年組男花「世一」何承謙認為是時候爭取亞少金牌。徐嘉華攝

年紀輕輕的何柏霖去年11月有份代表香港參加全運會的團體賽。徐嘉華攝

香港共派出44人參加3個劍項的男、女子個人賽及團體賽，包括男花「青年組」、18歲的林浩朗、應屆「少年組」「世一」的何承謙及男佩全運代表何柏霖。近日被受重用的林浩朗及何承謙分別在周日天水圍體育館的香港分齡劍擊錦標賽中，在寓賽於操下取得青年組冠軍及少年組季軍。

林浩朗（右）在香港分齡賽男花青年組決賽以15:7勝蔡子樂（左），成功衛冕冠軍。徐嘉華攝

2年內由入港隊已開心 到上月初跟家朗 Ryan奪世盃團金牌

林浩朗為人熟悉，是上月初跟大師兄張家朗、蔡俊彥（Ryan）以及鄭鐵男一齊奪得巴黎站世界盃團體賽金牌，一戰成名，這天成功衛冕香港分齡賽青年組冠軍後首次對「世界盃團體賽」奪冠說出感受，他說：「這個獎對我好重要，是我第一個FIE的成人組獎牌，還可以跟家朗、Ryan他們一齊打，真的好開心。」

以世一蔡俊彥(中右一)及張家朗(左一) 為首的香港男子花劍隊，上月在巴黎站世界盃夥拍林浩朗(右二)及鄭鐵男(左二)在決賽勝美國隊，為香港奪得今季首面世界盃金牌。香港劍總圖



家朗及Ryan曾於2024年在香港站世界盃奪團體冠軍，林浩朗剛滿17歲，他記得當時自己心想：「好記得我當時的目標是可以加入成人隊跟他們（指家朗及Ryan）一起打比賽就開心了，沒想到上月可以跟他們一齊奪得冠軍。」林浩朗除團體賽交到功課外，他的FIE個人賽也有不錯的表現，在今季4站FIE比賽中，有3站突破資格賽入到「正賽」。

18歲 的林浩朗身高1米89。徐嘉華攝

男花青年組三甲：冠軍林浩朗（左起）、亞軍蔡子樂、季軍陵浚諾、王哲。徐嘉華攝

「亞青賽以個人金牌為目標」

談到即將展開的亞青賽，林浩朗表示個人賽目標是「爭金」：「有了FIE成人組的經驗，今次亞青賽目標是金牌，但會將心態放平常一點，汲取今季3次入FIE「正賽」的心態去打。」浩朗曾於去年亞青賽跟隊友奪得男花青年團體賽金牌。

少年組男花「世一」何承謙（左）在分齡賽青年組16強以一分之微不敵最後亞軍的蔡子樂（右）。徐嘉華攝

大細孖何承灃（左）及承謙（右）在香港分齡賽「少年組」4強碰頭，場上是戰友，場下還是有講有笑。徐嘉華攝

何承謙（左一）在少年組頒獎禮中，左二是季軍王哲、右一是亞軍許皓竣，冠軍的「大孖」何承灃因事提早離場，由隊友代領。徐嘉華攝

何承謙：沒有輸 就不會有贏

另一位受重用的男花代表是本月剛滿17歲的何承謙，今次在香港分齡賽的「青年組」提早在16強下馬（14:15 負最終亞軍蔡子樂），在「少年組」4強以12:15負孖生大哥兼最終冠軍的何承灃。「細孖」何承謙認為分齡賽成績未如理想，也未嚐是壞事：「今日發揮及狀態都不是好好，但輸了也不一定是壞事，因為可以從輸比賽中學到一些東西，沒有輸，就不會有贏。」

在分齡賽同獲季軍的何承謙（左）及王哲（右）將在亞少合作團體賽。徐嘉華攝

上屆亞青賽曾跟隊友一齊奪得團體賽金牌，他跟林浩朗一樣，目標是先在個人賽爭金，這信心來自他近一、兩個月贏過少年世界盃的冠軍，而他在FIE成人賽的世界盃也曾3入「正賽」，更在去年11月的西班牙站世界盃入到16強，難怪對亞少賽充滿信心，他說：「這些成人組的成績比我預期快來了，今季（2025年11月開始）才開始出去打成人組的FIE比賽，本只想作為操練一部份，完全沒想過在成人組有現在的成績，但當我第一次入到成人組『正賽』後，發現只要發揮得好，找對方法，是有機會入到『正賽』的。」

現時位列少年組「世一」的何承謙續稱：「亞少的個人賽，目標就是拿冠軍，始終我拿過世界盃少年組冠軍，所以對亞少是挺有信心的。」

19歲的男佩新力軍何柏霖在分齡賽成功衛冕青年組冠軍，他將最後一次出戰亞青賽，期望爭金。徐嘉華攝

何柏霖（右）在分齡賽青年組決賽以15:6大勝李俊延（左）。徐嘉華攝

何柏霖（左二）成功衛冕分齡賽青年組冠軍。徐嘉華攝

19歲的男佩代表何柏霖（Hugo）在香港分齡賽成功衛冕冠軍，在決賽以6:15 擊敗李俊延，今屆亞青賽是他最後一屆，他希望以「放鬆」的心態爭取金牌：「好記得去年開始打FIE成人組比賽，是一個成人組新人，當時甚麼都不怕，又沒有壓力，所以打得上去，但漸漸心態轉變成『我好想要』（成績），變成有包袱，完全做不到以前放鬆的心情。」



「亞青金牌是我好想要，希望可以『放鬆』的心態去應戰。」

女佩少年組冠軍陳殷渟（右起）、青年組亞軍魏雨田及將出戰亞青賽（少年組及青年組）的余傑，她在分齡賽取得兩個組別的雙季軍。徐嘉華攝

港隊總教練鄭兆康對香港青少年劍擊代表近年的成績感到滿意。徐嘉華攝

港隊總教練鄭兆康：水到渠成就自然拿獎

港隊於去年亞青賽奪得3金5銀8銅共16面獎牌，可望近年在青少年劍手參加不少年世界盃的經驗後，今屆有突破性的成績。同行的港將總教練鄭兆康表示不想給壓力予劍手們，只說：「我希望他們正常發揮，享受比賽，將自己水平打出來，水到渠成就自然拿獎。」除男子組被寄予厚望外，女子組也有不少金牌希望，包括現任女花少年「世一」梁殷僑、女重全運代表吳海諦等。

記者/攝影：徐嘉華