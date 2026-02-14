專訪│黃鎮廷冀與拍檔陳顥樺於4月世團賽 為港隊搔18年獎牌之癢
更新時間：08:58 2026-02-14 HKT
2025年是黃鎮廷及陳顥樺組成「老少配」後，首個完整的WTT賽季，已打出不少驚喜。展望2026年，阿廷預期會「越夾越有」，上半年最希望取得兩年一度的世界乒球團體錦標賽，期待相隔18年後為港隊再獲取這面獎牌。而下半年重點是9月名古屋亞運，唯一目標是踏上頒獎台。
自去年8月歷史性奪得瑞典大滿貫冠軍後，「老少配」近月有少許回落，大師兄黃鎮廷認為未來要加強穩定性：「畢竟只是瑞典那一站打得好，我們要加強穩定發揮，從中尋求突破。」在旁的顥樺表示無論是瑞典站冠軍還是「世一」頭銜，都帶給年青的他一定的信心提升，談到穩定性，他笑說：「廷哥十分穩定，不穩定性有百份之九十都在於我。」
下半年重點名古屋亞運
下周農曆新年期間在新加坡上演大滿貫賽，這隊「世一」組合期望在馬年有個好開始，在黃鎮廷的心目中，更在意4月底於倫敦舉行的世乒團。港隊對上一次奪男團獎牌，是2008年由已退役的李靜、高禮澤、唐鵬、張鈺及江天一合力奪得銅牌，之後最佳名次都是第5名，難怪阿廷說：「集合現時隊中年青一代的隊友，我希望可以追回我們這一代未拿過的世錦團獎牌。」去年10月的亞洲乒球團體錦標賽，阿廷帶領陳顥樺、林兆恒、姚鈞濤及何鈞傑歷史性奪得銀牌。
記者：徐嘉華
