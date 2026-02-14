Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專訪│傑運「最佳組合」32組爭3席 「老少配」黃鎮廷、陳顥樺與男花、「鄧謝配」激鬥

即時體育
更新時間：08:59 2026-02-14 HKT
發佈時間：08:59 2026-02-14 HKT

「國泰2025香港傑出運動員」頒獎禮將於3月31日假會展舉行，包括「香港最佳運動組合」在內共4個選舉項目的「公眾投票」，由現在至3月1日接受網上投票（按此前往投票網站）。競爭激烈的「最佳運動組合」共有32組競逐3個得獎名額，根據最新投票走勢，暫排頭3位順序為男子花劍隊、羽毛球「鄧謝配」鄧俊文、謝影雪及首次參選的乒球男雙「老少配」黃鎮廷、陳顥樺。、

首次改以男雙組合參選感新鮮

阿廷是「傑運」常客，已手執8個「傑運」獎項，包括5個「香港傑出男運動員）（2016、2017、2021、2023、2024）及3個「香港最佳運動組合」（拍檔都是混雙的杜凱琹）（2015、2017、2019），他用「新鮮」來形容跟顥樺首次被香港乒總提名競逐獎項：「之前都是跟阿杜的混雙參選『香港最佳運動組合』，今次改以男雙，有些新鮮感，被提名都是開心事。」阿廷亦是「香港傑出男運動員」的候選人，問他獲獎信心，他笑說：「信心不及我在比賽的信心大。」

第一次獲提名「傑運」，陳顥樺表示：「肯定是好開心，是我人生第一次，好記得以前廷哥都叫我們去投他一票，我真的屆屆都有投他。」值得一提，對上一次由香港乒球男雙奪「最佳運動組合」獎，是20年前「孖寶」李靜、高禮澤。

黃鎮廷（中）以往三次奪得傑出運動組合拍檔都是混雙的杜凱琹（左），他形容今次與陳顥樺（右）被香港乒總提名競逐獎項有新鮮感。資料圖片
黃鎮廷（中）以往三次奪得傑出運動組合拍檔都是混雙的杜凱琹（左），他形容今次與陳顥樺（右）被香港乒總提名競逐獎項有新鮮感。資料圖片

4項目設公眾投票

去年適逢粵港澳全運會，不少全運金牌組合都是候選之列，包括在公開投票排首位的全運團體賽金牌組合男子花劍隊（張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘），還有排在第4位的李思穎及梁穎儀這對全運麥迪遜金牌拍檔，以及人氣極旺的羽毛球混雙「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪，他們暫列次位。

「傑運」共有4個項目 ：「香港傑出男運動員」（5人）、「香港傑出女運動員」（5人）、「香港最佳運動隊伍」（1隊）、「香港最佳運動組合」（3組）設公眾投票。公眾可於3月1日前在網上投選自己喜愛的運動員，得獎者由3組人士投票選出，包括評審團（佔50%）、本港體育編輯/記者（佔20%）、市民（佔30%）。

記者：徐嘉華

延伸閱讀：

專訪│黃鎮廷、陳顥樺凹凸互補跨過年齡界限 「老少配」25年威到盡 馬年勢做「傑運」響頭炮

專訪│黃鎮廷冀與拍檔陳顥樺於4月世團賽  為港隊搔18年獎牌之癢

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
消息：警起回劉家良和向華勝骨灰 綁匪仍然在逃
02:00
寶福山骨灰被盜．星島獨家丨警成功尋回劉家良向華勝被盜骨灰 「綁匪」連環爆竊 部分家屬收勒索要求
突發
7小時前
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
影視圈
5小時前
前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心
前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心
影視圈
18小時前
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
保健養生
2026-02-13 13:00 HKT
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
23小時前
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
01:54
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
飲食
2026-02-13 13:47 HKT
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-13 13:18 HKT
虎媽「望女成龍」22歲醫科生患大腸癌病逝 患癌後重新體驗人生 曾嘆：前所未有輕鬆
虎媽「望女成龍」22歲醫科生患大腸癌病逝 患癌後重新體驗人生 曾嘆：前所未有輕鬆
保健養生
2026-02-12 16:31 HKT
送公屋戶賀年禮物 房署大派利是封 款式居民有話事權？ 網民晒冷戰利品｜Juicy叮
送公屋戶賀年禮物 房署大派利是封 款式居民有話事權？ 網民晒冷戰利品｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
六合彩新春金多寶︱2億頭獎歷年最高 2.21攪珠 即睇5大幸運號碼
社會
18小時前