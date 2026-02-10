卡塔爾網賽｜鄭欽文傷癒強勢回歸 轟20記Ace逆轉前澳網冠軍基寧

中國網球金花鄭欽文強勢歸來！因手肘傷患休戰近半年後，她於卡塔爾公開賽的復出首戰中，面對前澳網冠軍、美國好手索菲亞基寧（Sofia Kenin），在先失一盤的不利情況下，最終以4:6, 6:1, 6:2，盤數勝2:1上演驚天逆轉，取得新賽季的開門紅。這是鄭欽文自去年九月在中國公開賽後，首次重返WTA巡迴賽賽場。

養傷期間苦練發球

比賽中，鄭欽文的發球武器火力全開，全場竟轟出多達20記「Ace」，成為致勝關鍵。她賽後坦言，發球是她與團隊在養傷期間刻苦訓練的重點，很高興能在復出首戰中看到成果，不過，網球是一項需要持續穩定發揮的運動，一場打得好並不足夠。

談及傷勢，她透露：「傷後復出不可能完全無痛，康復過程總是反覆，但我感受到手肘正處於一個非常良好的恢復階段，感覺甚至可以連續發兩小時時速190公里的球。」

康復過程較預期長

回顧過去半年的康復歷程，鄭欽文形容整個過程比預期中要漫長得多。她說：「我們都以為手術後只需兩個月就能輕鬆重返球場，但最終在去年中網時，我的手肘仍未能完全伸展。」對於今仗的表現，她認為自己本可以打得更好，尤其在第一盤未能迅速進入比賽節奏。但她強調，最重要的就是找到了贏球的方法：「我開始在比賽中變得更有耐心，先嘗試找回自己的節奏，然後再重新發動攻擊。」

澳網充當球迷追看比賽

有趣的是，在遠離賽場的日子裡，鄭欽文比以往看了更多的網球比賽。她笑言，自己就像一個球迷，在澳網期間會用一個大螢幕和一個小螢幕同時觀看不同的比賽，密切追蹤著莎芭蘭卡、贊歷克冼拿、祖高域等頂尖球員的動態，從另一個角度享受網球的樂趣。