台維斯盃｜維園網球主場再現紅海 港隊周日望相隔33年重返世界一組

香港台維斯盃隊憑著「男一」黃澤林（Coleman)勝出第2場單打，仍保住爭取33年來再次晉級台維斯盃世界一組的希望！周六在維園舉行的台維斯盃世界一組附加賽，港隊在一片「紅海」的球迷打氣聲中以大分1:1追和芬蘭，賽後Coleman呼籲球迷周日入場支持，更信心十足的說：「我們是有機會的（升班），相信我們可以再創佳績。是大家的支持，我們才走到這一步，今日見到仍有些空位（今日約9成入座），明日不用上班，希望大家叫所有朋友入場來支持我們。」

Coleman父母不時拍爛手掌

周六的首天賽事因下雨比原定時間遲了75分鐘才開始，港隊年僅17歲的鄭肇致（Nicholas）率先上場對世界排名116位的維坦倫（Otto Virtanen)，在實力懸殊下以0:6、1:6（42分鐘）敗陣，隨後上場的Coleman還以顏色，只花了58分鐘即以6:4、6:2勝芬蘭「男二」的華沙（Eero Vasa），港將全場發了7個「A士球」，場內接近9成的球迷不斷拍爛手掌，不時喊叫「Coleman加油」、大會安排的打氣隊以鼓聲不時喊出「香港隊勁揪」，Coleman父母不時為兒子及港隊豎起大姆指。

隊長余曉東（中）跟Coleman（左）及鄭肇致（右）在賽後記者會有講有笑。蘇正謙攝

蘇正謙攝

港隊隊長余曉東表示，明日會照原定計劃，頭場由Coleman拍Nicholas出戰雙打，之後兩隊「男一」Coleman對維坦倫，至於最後一場「男二」的比賽，余曉東表示未定會否換人。

鄭肇致第一次在接近滿的維園比賽，他坦言緊張。蘇正謙攝

蘇正謙攝

Nicholas：明日有Coleman同場打雙打，我會有更多信心

第一次在接近爆滿的維園主場比賽的Nicholas坦言緊張，但十分期待周日的雙打拍Coleman，他說：「Coleman是一個好好的榜樣，永遠都是好正面，明日跟他打雙打，有他同場，我會有更多信心。」對於首次在接近滿座的維園比賽，Nicholas坦言緊張，現時大多打青年組比賽的他說：「初段真的好緊張，第2盤能在對手拿到一局，算是適應了點，相信對明日發揮有幫助。」

Coleman出場一刻。蘇正謙攝

Coleman周日的單打對手維坦倫，後者今日發出九個A士球。蘇正謙攝

Coleman滿意今日表示：今日自己表現幾高水平

Coleman今日打了不足一小時，他坦言對明日兩戰不構成影響：「今日這場比賽對我適應上有幫助，今日的對手不易應付，但我都能發揮自己的技、戰術，亦感覺今日我的表現幾高水平，現在感覺很不錯，有助明日發揮。」

記者：徐嘉華

攝影：蘇正謙