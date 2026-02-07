桌球｜挺著大肚腩仍星味十足 亨特利謙稱自己唔識做專業教練

七屆世界冠軍亨特利（Stephen Hendry）今晨10時半將在啟德體藝館跟香港桌球Icon傅家俊（Marco）合演一場表演賽，已有七、八年沒來過香港比賽的「桌球皇帝」笑稱預計Marco會勝出，對於世界桌球大獎賽8強有6位國內球手、4強全數中國天下，他承認英國的桌球室漸趨式微，難培養出優秀的年青桌球手，他表示：「現在世界前列的桌球手都老了，奧蘇利雲、希堅斯、威廉斯都50歲了，反之，中國年青一個接一個上來，對英國桌球壇的威脅會越來越大。」

挺著大肚腩的亨特利細心看著年青學員練波。徐嘉華攝

徐嘉華攝

亨特利跟香港桌球學院的學員開心合照，他認為初學者最緊要享受打波，一步步創造出自己風格。徐嘉華攝

亨特利：若我贏，會是一個驚喜

以職業賽來計，亨特利同Marco對上一次對壘要數回2012的PTC（球員錦標賽）的16強，當時亨特利以4:2取勝，2人相隔14年在香港表演賽碰頭，57歲的亨特利對48歲的Marco，亨特利預測勝方是Marco，他說：「說真我預計Marco會贏我，他始終仍在打具競爭性的職業賽，而我已沒有練波很久，只是在3年半前開始我的YouTube頻度(亨特利Cue Tips）分享一些打波的心得，除此之外就沒拿起Cue棍打波，當然比賽甚麼都可以發生，我會盡力而為，但若我贏會是一個驚喜。」

徐嘉華攝

徐嘉華攝

徐嘉華攝

謙稱自己「唔識做專業教練」

已有七、八年沒來過香港的亨特利挺著一個大肚腩，但星味沒減，昨日（周五）才從內地來香港，即應邀到啟德香港桌球學院跟青少年學員見面，他邊看年輕學員練波，一邊提供意見，他說：「今日在香港桌球學院的學員都是初學者，剛剛我是先看他們打幾球波，然後作出少許提點，面對初學者，我覺得最緊要他們享受其中（enjoy the game)，而不是一開始就教他們技術性的建議，這會窒礙他們的發展，我鍾意鼓勵初學者多打、慢慢發展他們各自的風格，當他們去到一個好的水平時，就可以介入去修改他們技術上的不足。」

亨特利為小學員示範篤波。徐嘉華攝

徐嘉華攝

徐嘉華攝

徐嘉華攝

亨特利謙稱自己「不懂教波」，只會作重點式提點，他說：「我不覺得自己會是一位好的教練，我可以給球員一些打波的『貼士』及意見，但不會是一個好的教練，更不會做一個全職教練。」

世界前列球手都老了

今次香港桌球大獎賽歷史性有6位中國球手入8強，準決賽4人全是國內球手，亨特利說：「看看現在世界前列的英國球手都老了，奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）50歲、威廉斯（Mark Williams）50歲、希堅斯（John Higgins）、沙比（Mark Selby）都42歲，卓林普（Judd Trump）也36歲。」亨特利提到英國缺乏年青接班人的其中一個原因是英國的桌球室式微，他說：「主要是英國不是好多桌球室，跟以前的年代比，現今的桌球室越開越少，不是好多人肯花錢去開桌球室，因為花費不少，於是打桌球的年青人越來越少。」

亨特利及19歲英格蘭新星Stan Moody（右）一齊應邀到香港桌球學院跟學員互動，現世界排名50的Stan希望明年夠分來香港參加大獎賽。徐嘉華攝

徐嘉華攝

徐嘉華攝

點出英國越來越少年青球手冒起

「近年的趨勢，在職業桌球壇佔一席位的年青球員大多來自中國，很少見到英國有出色的青少年球員冒起，看看上月初的桌球大師賽，首圈16強有5位來自中國，下年可能有6個、再遲一兩年有10個也不出奇，這現象對中國桌球十分鼓舞，但對英國球手來說不太好。」

已有多年沒來香港的亨特利，今次只為表演賽短暫逗留香港3天，周一再飛回中國參與一些活動，他大讚香港說：「我一直都這樣說，香港是其中一個我最喜愛的城市，好開心可以有機會再來香港，希望順道品嚐一些香港美食。」

記者/攝影：徐嘉華