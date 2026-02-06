Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大獎賽｜「國手打吡」演入球騷 肖國棟張安達攜手闖4強

更新時間：17:42 2026-02-06 HKT
發佈時間：17:42 2026-02-06 HKT

世界桌球大獎賽進入白熱化階段，8強賽率先上演兩場「國手打吡」。延續今屆賽事火熱手感的肖國棟，與另一國手張安達分途出擊，最終同樣以局數5:2分別「篤走」同胞斯佳輝及吳宜澤，攜手殺入準決賽。

肖國棟今屆賽事表現「著火」，連過三關之餘，上一圈面對奧蘇利雲更曾轟出單桿144分。今日面對斯佳輝，肖國棟雖在首局先失利，但他在第3及第4局分別打出104及122的高分。最終肖國棟以5:2輕取對手，賽後他坦言自己狀態不俗：「今日打得非常投入，比賽中亦把握到致勝機會。」

另一場「國手打吡」由張安達迎戰小將吳宜澤。雙方初段局勢膠著，頭兩局打成平手，其後張安達發力連取兩局拉開優勢。雖然吳宜澤一度打出106分追回一城，但張安達在關鍵的第7局以一記單桿135度清枱，同樣以5:2鎖定勝局。這亦是張安達時隔兩年後，再次殺入排名賽4強。

