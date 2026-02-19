Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

F1｜紐維親自操刀設計本田的動力單元 阿士東馬丁改用「紅牛配方」或創神奇

更新時間：09:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-19 HKT

2026年除了4大車隊平治(Mercedes)、紅牛(Red Bull Racing)、麥拿倫(McLaren)以及法拉利(Ferrari)外，另外阿士頓馬丁(Aston Martin)亦有看頭，之前紅牛的動力單元合作商本田(Honda)，今季轉投阿士頓馬丁提供引動力單元技術，再加上曾助紅牛車手韋斯塔潘達成4連冠的傳奇設計師紐維(Adrian Newey)擔任車隊領隊，當這2樣元素加在一起時亦不禁會令人想到他們會不會在今季帶來驚喜。

阿士東馬丁吸收紅牛精華 有望異軍突起

紅牛車隊今季選擇與福特合作，共同研發全新的動力單元，戰車表現尚算不錯，雖然艾查(Isack Hadjar)在巴塞隆拿的季前測試第二日因路面濕滑自炒，但艾查曾在首日領跑全場，韋斯塔潘(Max Verstappen)亦跑出不錯的圈速，其後到了巴林的官方測試除了只出現一些小故障外，亦能跑出不錯的圈數和圈速，可見紅牛和福特的合作尚算順利。

但和紅牛合作多年的本田呢？本田曾在2021年宣佈退出F1，但之後也選擇為紅牛提供技術支援合作至2025年結束，但其後本田竟來一個「回馬槍」選擇為阿斯頓馬丁提供動力單元，聯同傳奇設計師紐維擔任車隊領隊並親自操刀設計戰車，韋少4連冠皇朝的核心人物齊集阿士東馬丁，在配合阿朗素(Fernando Alonso)這名經驗豐富的車手下，令人期待阿士東馬丁今季的表現。

但根據閉門測試中車隊表現並不算太好，三日僅跑出65圈，在最近巴林的官方測試中亦並未有太亮眼表現，但測試通常亦只可作參考，在手握如此的人馬和本田的動力單元下，也足夠令人期待阿士東馬丁在紅牛配方下能否創造出精彩的表演。

