世界桌球大獎賽｜衛冕夢碎！ 「新港人」羅拔臣慘負積鐘斯首圈止步

世界桌球大獎賽首圈賽事今日續於啟德體藝館上演，爆出驚人賽果。上屆在啟德封王的衛冕冠軍、世界排名第3的「新港人」羅拔臣（Neil Robertson）出師不利，全場受制下以局數1:5慘負威爾斯球手積鐘斯（Jak Jones），衛冕之路僅一步即止，慘遭「一輪遊」。

羅拔臣曾在2025年於啟德高舉獎盃，今次以「新港人」身分重臨福地備受期待。然而這位「墨爾本機器」面對世界排名低16位的積鐘斯卻遭遇滑鐵盧，全場被對手壓制無法打出節奏，最終以大比數1:5落敗，無緣晉級。

積鐘斯傷癒爆冷：贏波非意料之中

賽後積鐘斯對擊敗衛冕冠軍感到意外：「這並非意料中事。我近期加強了練習，加上早前慣用手受傷休戰了一段長時間，能擊敗如此份量的對手實在難得。」他坦言康復過程艱辛，狀態一度下滑：「受傷後壓力很大，總覺得自己應做得更好，但我今日到場感覺極佳，亦把握住了機會。能站在這裏，我已覺得很幸運。」

晉級後的積鐘斯將於次圈硬撼國家好手周躍龍，他指與對方交手多次，預言將是一場硬仗。此外，由於今日比賽與「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）同時段進行，積鐘斯亦幽默地「投訴」觀眾被搶：「只要Ronnie在隔壁枱，現場觀眾肯定少很多。」他笑言希望下一場比賽能有更多球迷入場支持。

記者：楊功煜