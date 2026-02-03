世界桌球大獎賽｜沙比5:0輕取艾朗希爾 稱有可能會申請香港身份證

世界桌球大奬賽2026今日在啟德體藝館開打，本身明日出戰的前「一哥」沙比(Mark Selby)，因應有選手未抵港而被更改賽程到今日對上艾朗希爾(Aaron Hill)，但貌似狀態未受影響，以直落5:0輕取希爾，賽後沙比表示受時差影響昨晚睡得不好，但今日表現得不錯，他更指有可能繼「火箭」奧蘇利雲(Ronnie O’Sullivan)後入籍香港。

沙比表示有可能入籍香港

目前世界排名第6的英格蘭球手「小丑」沙比今日在世界桌球大奬賽2026打響頭砲，對上世界排名42的艾朗希爾，沙比在開始就展現出強大實力，在先取第1局後第2局便直接打出一桿100分以101:6再取一局，隨後再直落3局輕鬆擊敗希爾。

沙比稱有可能會申請香港身份證。攝影:魏國謙

沙比親筆簽名海報。攝影:魏國謙

沙比賽後受訪表示自己也是前一天才知道賽程被更改，自己是昨天下午才抵港，時差也被未調節好，因此昨晚也睡得並不好，但今天打得不錯更形容今場很「瘋狂」。沙比也表示啟德的場地令人印象深刻，他表示：「場地非常令人印象深刻，場館不錯而且非常大，希望我可以保持好狀態，進入到周末的階段，我相信隨着比賽進行觀眾也會愈來愈多。」

近年有不少桌球巨星如「一哥」桌林普(Judd Trump)、前世界冠軍羅拔臣(Neil Robertson)以及奧蘇利雲都選擇入籍香港，沙比被問到會不會像其他巨星一樣入籍香港時，他直言會有可能做這件事，他表示：「我好享受來香港的感覺，每次到這裏都受到很熱情的款待，我也很喜歡這裏，因此我好輕易地可以想像到白己住在這裏，所以我覺得自己沒理由不申請香港身份證，也許我可能會做這件事。」

記者/攝影:魏國謙