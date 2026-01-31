澳網｜冼拿憾負祖高域衛冕夢碎 承認錯失良機感覺很痛

連續兩屆澳洲網球公開賽冠軍、意大利新星冼拿（Jannik Sinner）的衛冕之路，在周五晚被祖高域（Novak Djokovic）終結。在一場驚心動魄的五盤大戰後，冼拿以盤數2:3飲恨告負，其澳網19場連勝紀錄亦告終止，賽後他坦言對錯失良機感覺很痛。

讚揚祖高域表現

兩人打法相似，比賽中彷彿是兩個不同時代的自己正在對決。儘管冼拿在比賽初段一度佔優，將38歲的祖高域調動得疲於奔命，但後者在逆境中提升狀態，展現出的驚人水平，連冼拿也心服口服。冼拿說：「他贏了24個大滿貫，我們很了解對方的打法。我對他的表現並不感到驚訝，因為我覺得他很多很多年來都是最偉大的球員。當然，因為年齡等原因，他現在參加的比賽少了，但我們也知道大滿貫對我、對他、對艾卡拉斯，對每個人有多重要。這裏會有一種額外的動力，他打出了精彩的網球。希望我能以此為鑑，看看自己能改進什麼。」

坦承決勝盤錯失多次機會

這場失利令冼拿無緣成為澳網史上第四位、也是繼今仗對手祖高域之後，首位實現男單三連冠的球員。錯失創造歷史的機會，讓這次失利更難吞嚥。決勝盤打成3:3平手後冼拿被破發，之後他並非沒有機會。他承認自己在關鍵時刻未能把握住多次破發點，是勝負的關鍵：「我在第五盤有我的機會，很多個破發點，但我沒能兌現。他打出了一些精彩的擊球。」

冼拿續說：「大多數時候，他的發球都非常好，我有幾次進入了相持，但我自己失誤了，這種事時有發生。這就是網球，網球就是這樣運作的。」

冼拿賽後難掩失望之情：「這次失利很傷人，傷得不輕。這對我來說是一個非常重要的大滿貫。我有很多機會，但沒能把握住，這就是結果，這種感覺很痛。」