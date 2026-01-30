Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

帆船｜衛亮行ILCA6表現強勢 目標升到ILCA7成為全職運動員

即時體育
更新時間：21:11 2026-01-30 HKT
發佈時間：21:11 2026-01-30 HKT

「新鴻基公司香港帆船賽周2026」亦設有ILCA6級別的賽事，其中要說表現最亮眼的必然是香港希臘混血的衛亮行（Charalampos Veliabitis)，出戰6回合5度首名衝線，高居小組第1，他受訪表示目標明年升到ILCA7成為一名全職運動員。

衛亮行盼望明年升上ILCA7成為全職運動員。攝影：魏國謙
衛亮行盼望明年升上ILCA7成為全職運動員。攝影：魏國謙
衛亮行在今次ILCA6賽事表現強勢。攝影：魏國謙
衛亮行在今次ILCA6賽事表現強勢。攝影：魏國謙
衛亮行目前出戰6回合5度首名衝線，高居小組第1。攝影：魏國謙
衛亮行目前出戰6回合5度首名衝線，高居小組第1。攝影：魏國謙

衛亮行對自己保持高標準 望明年升上ILCA7

衛亮行去年才剛從ILCA4升到ILCA6，他透露已為備戰本賽季進行了大量訓練，因此他也很期待今季之後的比賽，而對於今年的目標，他直言：「我的目標一直都很高，我想參加世界錦標賽並進入前八名，就像去年我仍在ILCA4一樣，我還希望能在亞洲錦標賽上獲得獎牌，我也希望能參加世界青年錦標賽。」

衛亮行的爸爸是希臘人，而媽媽則是香港人，他也持有香港特區護照，對於未來發展衛亮行坦言他明年的目標是升到ILCA7，另外他已經申請香港的大學，希望可以一邊兼顧學業一邊進行大量的訓練，他表示：「我想升到ILCA7級別，因為我想成為全職運動員，我也想來這裡上大學，我已經申請了香港的大學，這樣我就可以一邊學習一邊進行大量的訓練。」他也提到，升上ILCA7的終極目標，是希望將來能出戰奧運和亞運會。

 

記者/攝影：魏國謙 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:34
巴士安全帶︱強制佩戴要求先刪除 陳美寶：法律條文有不足 完善後再提交立法會
社會
5小時前
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
6小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
7小時前
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施
01:58
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施
股市
4小時前
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
即時國際
11小時前
00:57
上環找換店外兩日籍男被搶5800萬日圓 消息：疑犯在機場被捕
突發
5小時前