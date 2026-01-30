帆船｜衛亮行ILCA6表現強勢 目標升到ILCA7成為全職運動員

「新鴻基公司香港帆船賽周2026」亦設有ILCA6級別的賽事，其中要說表現最亮眼的必然是香港希臘混血的衛亮行（Charalampos Veliabitis)，出戰6回合5度首名衝線，高居小組第1，他受訪表示目標明年升到ILCA7成為一名全職運動員。

衛亮行對自己保持高標準 望明年升上ILCA7

衛亮行去年才剛從ILCA4升到ILCA6，他透露已為備戰本賽季進行了大量訓練，因此他也很期待今季之後的比賽，而對於今年的目標，他直言：「我的目標一直都很高，我想參加世界錦標賽並進入前八名，就像去年我仍在ILCA4一樣，我還希望能在亞洲錦標賽上獲得獎牌，我也希望能參加世界青年錦標賽。」

衛亮行的爸爸是希臘人，而媽媽則是香港人，他也持有香港特區護照，對於未來發展衛亮行坦言他明年的目標是升到ILCA7，另外他已經申請香港的大學，希望可以一邊兼顧學業一邊進行大量的訓練，他表示：「我想升到ILCA7級別，因為我想成為全職運動員，我也想來這裡上大學，我已經申請了香港的大學，這樣我就可以一邊學習一邊進行大量的訓練。」他也提到，升上ILCA7的終極目標，是希望將來能出戰奧運和亞運會。

記者/攝影：魏國謙