朱鍇泓澳網8強止步 首戰汲取大賽經驗 迎接下周台維斯盃挑戰

香港網壇超新星朱鍇泓（Kai Thompson）周五於澳洲網球公開賽青年組男單8強，不敵哈薩克球手盧蘭尼（Zangar Nurlanuly）逆轉1：2，雖然無緣再創歷史，但依然成為首位香港球手在墨爾本公園成功殺入8強 。

今日澳網青年組男單8強，17歲小將朱鍇泓力戰2小時50分鐘後，以6：3、6：7（4：7）、4：6遭哈薩克8號種子盧蘭尼逆轉，止步8強。

汲取大滿貫經驗 專注自我提升

賽後朱鍇泓接受網上訪問，坦言首次大滿貫之旅收穫豐碩：「這是一次很棒的經歷，這次比賽中最大的收穫是和同齡的高水準青少年選手比賽的經驗。還有更了解我的比賽、我的身體，以及我的體能。」他表示對手抽筋時自己沒有因此失誤：「當對手抽筋或受傷時，會帶來心理壓力。我認為取決於能否專注於自己，而不是去看對手。我並沒有真正錯失任何機會。 」

台維斯盃即戰力 團隊角色待命

下周將轉戰維園出戰台維斯盃的朱鍇泓認為，澳網歷練正好為主場出賽備戰：「在觀眾面前比賽的經驗，能幫助我控制緊張情緒，在台維斯盃更自如發揮。」朱鍇泓澳網表現相當亮眼，被問及會否與近期狀態大勇的黃澤林（Coleman）合作雙打，他表示將服從教練安排：「取決於隊長的決定，陣容下周便會公布。」