Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱鍇泓澳網8強止步 首戰汲取大賽經驗 迎接下周台維斯盃挑戰

即時體育
更新時間：17:21 2026-01-30 HKT
發佈時間：17:21 2026-01-30 HKT

香港網壇超新星朱鍇泓（Kai Thompson）周五於澳洲網球公開賽青年組男單8強，不敵哈薩克球手盧蘭尼（Zangar Nurlanuly）逆轉1：2，雖然無緣再創歷史，但依然成為首位香港球手在墨爾本公園成功殺入8強 。

今日澳網青年組男單8強，17歲小將朱鍇泓力戰2小時50分鐘後，以6：3、6：7（4：7）、4：6遭哈薩克8號種子盧蘭尼逆轉，止步8強。 

汲取大滿貫經驗 專注自我提升 

賽後朱鍇泓接受網上訪問，坦言首次大滿貫之旅收穫豐碩：「這是一次很棒的經歷，這次比賽中最大的收穫是和同齡的高水準青少年選手比賽的經驗。還有更了解我的比賽、我的身體，以及我的體能。」他表示對手抽筋時自己沒有因此失誤：「當對手抽筋或受傷時，會帶來心理壓力。我認為取決於能否專注於自己，而不是去看對手。我並沒有真正錯失任何機會。 」

台維斯盃即戰力 團隊角色待命 

下周將轉戰維園出戰台維斯盃的朱鍇泓認為，澳網歷練正好為主場出賽備戰：「在觀眾面前比賽的經驗，能幫助我控制緊張情緒，在台維斯盃更自如發揮。」朱鍇泓澳網表現相當亮眼，被問及會否與近期狀態大勇的黃澤林（Coleman）合作雙打，他表示將服從教練安排：「取決於隊長的決定，陣容下周便會公布。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:22
巴士安全帶︱強制佩戴要求先刪除 陳美寶：法律條文有不足 完善後再提交立法會
社會
2小時前
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施
01:29
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施
股市
1小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
9小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
即時國際
8小時前
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
02:47
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
社會
7小時前
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
2小時前