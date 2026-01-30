Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳網青少年組｜港將朱鍇泓激戰近3小時 憾負哈薩克球手2：1止步8强

即時體育
更新時間：15:49 2026-01-30 HKT
發佈時間：15:49 2026-01-30 HKT

香港網壇新星朱鍇泓（Kai Thompson）周五在澳洲網球公開賽青年組，與哈薩克8號種子盧蘭利（Zangar Nurlanuly）上演近三小時馬拉松式激戰。港將雖先拔頭籌，卻在關鍵時刻受制於對手頑強反撲及自身失誤，最終以6：3、6：7（4：7）、4：6遭逆轉，止步8强，但依然成為首位闖入澳網青少年組8強的香港球手 。

年僅17歲的小將朱鍇泓今屆首戰大滿貫即展現「黑馬」姿態，連挫希臘、澳洲及羅馬尼亞對手，未失一盤強勢闖關，寫下港將在澳網青少年組最佳戰績。8強面對青年世界排名12位的盧蘭尼，朱鍇泓首盤憑第六局關鍵破發，並於第七局歷經六次「刁時」力保發球局，以6：3先聲奪人。

戰局次盤風雲驟變。盧蘭利將比賽拖入搶七。朱鍇泓在決勝局細分4：7失守，盤數被扳平。決勝盤雙方體能受高溫考驗，雙方失誤增多，港將更兩度被破發，陷入0：3的劣勢。而對手因體能不支申請醫療暫停。但朱鍇泓未能把握反撲機會，第四局破發後隨即遭回破，以4：6敗決勝盤 。最終用時2小時50分，以總盤數1：2憾負，止步8强，未能成為首位闖入澳網青少年組4強的香港球手。

