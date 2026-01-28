澳網青少年組｜香港新星朱鍇泓兩盤直落擊敗羅馬尼亞球手 首戰大滿貫即勇闖八強

香港網壇新星、年僅17歲的香港小將朱鍇泓（Kai Thompson）在墨爾本公園延續其神奇之旅。這位首次出戰大滿貫的本地網球小將，今日（28日）在澳洲網球公開賽青少年組男單第三圈賽事中，展現出驚人的心理質素，經過1小時38分鐘的激戰，以直落兩盤擊敗排名更高的羅馬尼亞好手，強勢殺入八強。

現時青少年世界排名第47位的朱鍇泓，今屆賽事狀態大勇，首兩圈均以直落兩盤輕取對手。來到16強戰，面對世界排名第31位的羅馬尼亞球手 Matei Todoran，朱鍇泓毫無懼色。首盤戰況膠著，雙方互保發球局，朱鍇泓更在第6及第8局強勢打出「Love Game」。比賽進入決勝的「搶七」局，戰情緊湊至極，朱鍇泓一度落後10：11面臨盤點危機，但他冷靜地轟出一記關鍵「Ace球」追平，隨後逼使對手犯錯，並把握對手一次無壓力下失誤，以7：6（13：11）先拔頭籌。

進入第二盤，朱鍇泓乘勝追擊。雖然前7局雙方互有攻守，但在關鍵的第8局，朱鍇泓成功把握機會破發，打破僵局取得領先。緊接的第9局發球勝賽局，他穩紮穩打，最終以6：3再下一城，以總盤數2：0鎖定勝局。

連過三關且一盤未失的朱鍇泓，將於周五（30日）的半準決賽迎來更大挑戰，硬撼賽事8號種子、哈薩克好手 Zangar Nurlanuly，力爭再創歷史，為港爭光。