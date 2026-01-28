澳網｜幸運之神眷顧！連續兩輪對手傷退 球王祖高域落後兩盤下依然晉級四强

澳網男單八強戰周三出現意外一幕，十屆澳網冠軍、塞爾維亞球王祖高域 （Novak Djokovic）在落後兩盤的逆境下，因對手穆錫迪（Lorenzo Musetti）傷退，戲劇性晉級準決賽。這已是祖高域本屆賽事連續第二輪因對手受傷退賽而晉級，運氣之佳，令人驚嘆。

比賽初段，世界排名第五的意大利好手穆錫迪表現強勢，以6：4、6：3連下兩盤。第三盤穆錫迪更率先破發，正當形勢大好之際，其右腿突感不適，整場比賽，他的多變球路更迫使祖高域出現多達32次非壓力失誤。 賽後祖高域大贊對手：「 當你進攻他時，你不知道會發生什麼。他會讓你疲於奔命。今天前兩局我球感不太對，要歸咎於他的實力和球路變化多端。 」

祖高域賽後直言對方本是「應得的贏家」，並祝願其早日康復：「這在運動中時有發生，但在八強戰領先兩盤時發生，實在非常不幸。」從十六強的文錫 (Jakub Mensik) 因傷退賽後晉級八強，穆錫迪又在領先兩盤下傷退， 連續兩名對手皆因傷退賽，可謂本屆澳網最受幸運之神眷顧的球員。 他坦言自己今日獲幸運眷顧：「我本該輸掉比賽，卻得以晉級。今晚我一定會加倍祈禱，感謝神再次賜予我這個機會。接下來我會盡全力，把握這個機會。 」