LCK CUP 2026香港｜T1傳奇射手Bang初到香港推韓國人來港避寒 坦言Gumayusi已在成就上超越自己

電子競技娛樂有限公司CGA今日公佈與《英雄聯盟（LOL)》韓國冠軍聯賽(LCK)

合作，首度將賽事移師香港，在香港舉辦LCK CUP的決賽，今日在數碼港舉行開幕禮更邀請SKT T1(現為T1)傳奇射手（AD）選手Bang(裴俊植）出席，他受訪表示初次訪港對香港的美食感興趣，更說喜歡香港比較暖和的天氣推薦來港旅行避寒，他更表示T1上任AD Gumayus（李泯炯）在成就上已超越自己。

初到埗即感香港天氣適合韓國人

Bang今次是首次到訪香港，今晨才初到埗，他表示有不少朋友經常來香港，因此從他們口中也得知香港的美食很出名，因此他也希望能夠親自嘗試一下，而Bang首先最喜歡的竟然是香港的天氣，他表示：「我好喜歡香港的天氣，因為現在韓國的天氣太凍啦，因此認為當韓國太凍的時候可以到港旅遊，因為在剛到埗時就覺得香港的天氣實在太好，對韓國人來說太適合。」

直言三冠王AD Gumayusi已超越自己

Bang作為SKT T1的名宿，亦是當時助SKT建立2連冠皇朝的AD，有不少人也會與助T1相隔7年後再奪冠，之後更歷史性地成為LOL電競史上首支3連冠隊伍的T1前AD Gumayusi作對比，實際上Bang以前也在直播上公開表示對Gumayusi的賞識，也希望對方能夠超越自己。

對此他也認為對方已超越自己，Bang說：「我覺得在成就上Gumayusi已超越我，雖然他未有贏得季中邀請賽（MSI），但在成績上我認為他已超越我。」他也表示會雖然Gumayusi已轉投HLE，但作為曾經T1的一份子他也會支持Gumayusi。而對於現任AD Peyz（金修奐），Bang也對他給予肯定：「新來的Peyz是一個很可愛的弟弟，他在比賽上也表現出他的實力，因此2位都是我很喜愛的選手。」

有信心T1可進入決賽再度證明自己

而對於現在的LCK盃走勢，Bang認為T1和GenG是較為強勢的，但他也認為之後經調整後其他隊伍如HLE也會追上來，變得更加勢均力敵，而提到昔日隊友Faker（李相赫）能否在眾多競爭中殺入決賽，他則對T1很有信心：「我認為因為現在T1保持了很好的實力，因此可以來香港出戰的機會也十分大，亦都期待他們可以來到這裏再次證明自己。」Bang也表示若T1能真的殺入決賽他也希望可以再次來到香港。

記者/攝影：魏國謙