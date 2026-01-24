澳網｜祖高域創大滿貫單打400勝里程碑 躋身澳網男單十六強
更新時間：21:14 2026-01-24 HKT
發佈時間：21:14 2026-01-24 HKT
十屆澳網冠軍、塞爾維亞球王祖高域（Novak Djokovic）昨日在墨爾本公園再創歷史。他在男單第三圈賽事中，以6:3、6:4、7:6(7:4)直落三盤擊敗荷蘭重炮手雲迪辛舒普（Botic van de Zandschulp），成功晉級十六強，並成為史上第一位達成大滿貫單打400勝的球員。
平費達拿澳網102勝紀錄
儘管最終以直落三盤取勝，但祖高域的晉級之路並非一帆風順。面對去年曾在印第安韋爾斯擊敗過自己的對手，祖高域在比賽中經歷了不少緊張時刻。在相對緊湊的第二盤，這位38歲的老將顯得有些焦躁，情緒一度出現波動。進入第三盤初段，他更因腳部不適而申請了醫療暫停。隨後在盤末5:6落後時，他更挽救了兩個關鍵的盤末點，才驚險地將比賽帶入決勝局，並最終鎖定勝局。
這場在拉沃爾中央球場關閉天幕下進行的比賽，是祖高域在墨爾本公園取得的第102場勝利，追平了其老對手費達拿（Roger Federer）在澳網的勝場紀錄。
作為賽會的四號種子，祖高域正向其創紀錄的第25座大滿貫冠軍獎盃發起衝擊。這場勝利無疑為他的衛冕之路，增添了重要的歷史意義。
