Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳網｜酷熱天氣打救贊歷克冼拿 暫停後逆轉淘汰史派斯利

即時體育
更新時間：14:26 2026-01-24 HKT
發佈時間：14:26 2026-01-24 HKT

澳洲網球公開賽男單衛冕冠軍意大利的贊歷克冼拿（Jannik Sinner），周六在第三圈遭遇嚴峻考驗，面對美國的史派斯利（Eliot Spizzirri）的強力挑戰，冼拿在比賽中一度全身抽筋。比賽期間溫度升至近攝氏40度觸動「高溫天氣規則」，比賽暫停10分鐘以開啟天幕，冼拿把握暫停時間恢復過來，最終以4:6、6:3、6:4、6:4盤數3:1勝出這場三小時四十五分鐘的激戰，驚險晉級16強。

關閉天幕成救命稻草

比賽在拉沃爾中央球場的酷熱天氣下進行，戰至第三盤史派斯利成功破發局數領先3:1時，冼拿因抽筋導致行動困難，連發球的蹬腿動作都顯得異常吃力。然而，此時場上的「高溫壓力指數」達到5級，觸發了賽會的「高溫天氣規則」，裁判宣佈暫停比賽以關閉球場天幕。這個大約10分鐘的短暫休息，成為了比賽的關鍵轉捩點。重返賽場後，冼拿狀態明顯恢復，成功扭轉劣勢，第3盤反勝6:4，盤數領先2:1成負關鍵。第4盤他再勝6:4，盤數勝3:1。

承認全身都在抽筋

賽後，冼拿坦承自己非常「幸運」：「我今天在身體上確實遇到了困難，大家也看到了。很多地方都出了問題，從腿部開始，然後蔓延到手臂，我幾乎全身都在抽筋。我很幸運，因為『高溫天氣規則』啟動了，他們關上了頂棚。我利用那段時間調整，隨著時間過去，我感覺越來越好。這就是運動，我知道這是我需要改進的地方，這也是一件積極的事情。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
21小時前
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
22小時前
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
影視圈
6小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
影視圈
7小時前
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
趣聞熱話
4小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
10小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT