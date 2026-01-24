澳網｜酷熱天氣打救贊歷克冼拿 暫停後逆轉淘汰史派斯利

澳洲網球公開賽男單衛冕冠軍意大利的贊歷克冼拿（Jannik Sinner），周六在第三圈遭遇嚴峻考驗，面對美國的史派斯利（Eliot Spizzirri）的強力挑戰，冼拿在比賽中一度全身抽筋。比賽期間溫度升至近攝氏40度觸動「高溫天氣規則」，比賽暫停10分鐘以開啟天幕，冼拿把握暫停時間恢復過來，最終以4:6、6:3、6:4、6:4盤數3:1勝出這場三小時四十五分鐘的激戰，驚險晉級16強。

關閉天幕成救命稻草

比賽在拉沃爾中央球場的酷熱天氣下進行，戰至第三盤史派斯利成功破發局數領先3:1時，冼拿因抽筋導致行動困難，連發球的蹬腿動作都顯得異常吃力。然而，此時場上的「高溫壓力指數」達到5級，觸發了賽會的「高溫天氣規則」，裁判宣佈暫停比賽以關閉球場天幕。這個大約10分鐘的短暫休息，成為了比賽的關鍵轉捩點。重返賽場後，冼拿狀態明顯恢復，成功扭轉劣勢，第3盤反勝6:4，盤數領先2:1成負關鍵。第4盤他再勝6:4，盤數勝3:1。

承認全身都在抽筋

賽後，冼拿坦承自己非常「幸運」：「我今天在身體上確實遇到了困難，大家也看到了。很多地方都出了問題，從腿部開始，然後蔓延到手臂，我幾乎全身都在抽筋。我很幸運，因為『高溫天氣規則』啟動了，他們關上了頂棚。我利用那段時間調整，隨著時間過去，我感覺越來越好。這就是運動，我知道這是我需要改進的地方，這也是一件積極的事情。」