劍擊｜多哈重劍大獎賽 佘缮妡成女重獨苗開啟衛冕之路 男重隊今日亮相多哈大獎賽

重劍大獎賽多哈站周五揭幕，香港女子重劍隊率先登場，上屆冠軍佘缮妡，聯同陳渭泠、朱嘉望、連翊希及黎曉瞳五位女將出戰；惟可惜女重隊在首日賽事中，除世界排名第7直入64強正賽的「一姐」佘缮妡外，其餘隊員皆於資格賽日止步，無緣正賽。

世界排名第47的陳渭泠在小組賽錄得3勝3負，順利躋身資格賽淘汰圈。她先以15：9力挫烏克蘭對手，惟在128強賽中不敵意大利劍手Traditi Gaia，以6：15飲恨，未能再進一步。世界排名101的連翊希則在資格賽首圈激戰至最後一劍，以14：15惜負哈薩克選手，無奈提早出局。至於朱嘉望與小將黎曉瞳僅在之前的小組賽中各取一勝，未能突圍。

在此情況下，港隊只剩佘缮妡肩負重任。作為上屆冠軍，她憑世界排名前16獲豁免直接晉身64強，將迎戰法國劍手Lauren Rembi，於64強賽開啟衛冕之旅。而港隊男子重劍隊派出以方凱申、劉昊峯、何瑋桁、吳浩天為首的12位劍手，將於今日登場。