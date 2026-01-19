Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT挑戰賽多哈站│朱雨玲擊敗佐藤瞳奪女單冠軍 7日內連奪2冠：「沒想到26年有這樣開局」

更新時間：09:39 2026-01-19 HKT
WTT球星挑戰賽多哈站周日(18日)煞科，女單決賽上演逆轉好戲，澳門代表朱雨玲鬥日本削球好手佐藤瞳，在先失2局下連贏4:2，最終反勝4:2奪冠。連同上周冠軍賽多哈站同樣在女單封后，這名31歲前國手在WTT新賽季頭兩站都奪冠，7日內取得2個冠軍，她賽後直言「沒想到26年有這樣開局」﹗

落後2局反勝日本削球手佐藤瞳

今場面對佐藤瞳低弧線、強旋轉的削球，朱雨玲在比賽初段未能適應，首兩局先輸5:11、11:13。這名由去年起代表澳門參賽的前國手，之後調整心態在對峙時更有耐性，同時加強乒球的落點，成功打亂對方的比賽節奏，連贏11:7、11:6、11:6、11:5，總局數反勝4:2奪冠。

包辦WTT新賽季頭兩站冠軍

朱雨玲上周日在2026球季WTT首項賽事、冠軍賽多哈站的女單決賽中，擊敗國家隊好手陳幸同奪冠，剛過去的一星期繼續留守卡塔爾參加球星挑戰賽，又順利贏得冠軍，7日內奪2冠，包辦新賽季頭兩站的女單錦標。她矢言對這開局十分意外：「確實非常意外，沒想到2026年有這樣的狀態和表現。這次比賽也遇到很多困難，但這兩個冠軍給自己十足的底氣，以後面對相同困難時，可以告訴自己曾戰勝過這樣的困難。」

 

