WTT挑戰賽多哈站│黃鎮廷/杜凱琹挫南韓組合奪冠 贏得26年首個錦標│有片
更新時間：21:35 2026-01-18 HKT
發佈時間：21:35 2026-01-18 HKT
發佈時間：21:35 2026-01-18 HKT
WTT球星挑戰賽多哈站今日(18日)煞科，港隊混雙組合黃鎮廷、杜凱琹在決賽先失一局下連贏三局，以3:1反勝南韓組合金娜英、朴康賢，贏得冠軍。兩人在26年攜手參加首項WTT賽事就順利封王，取得好開始。
先失1局下反勝3:1
世界排名第5的黃鎮廷、杜凱琹，首局在領先7:4下未能保持到尾，先輸9:11。兩人在第2局同樣開局順利，7:1遙遙領先金娜英/朴康賢，並以11:8扳平。「黃杜配」於第3局贏11:9；第4局贏得更輕鬆，由頭帶到尾贏11:5，總局數勝3:1，順利取得冠軍。
26年首次參加WTT賽就奪冠
黃鎮廷、杜凱琹這對混雙組合，26年首次參加WTT賽事就順利奪冠，為新一年打響頭炮。
Their first #WTTStarcontender title 🖌️
Wong Chun Ting and Doo Hoi Kem takes the win home🤩#WTTDoha #TableTennis pic.twitter.com/PquheYK8J2
— World Table Tennis (@WTTGlobal) January 18, 2026
最Hit
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
2026-01-17 15:47 HKT
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
2026-01-17 16:37 HKT