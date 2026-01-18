Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT挑戰賽多哈站│黃鎮廷/杜凱琹挫南韓組合奪冠 贏得26年首個錦標│有片

即時體育
更新時間：21:35 2026-01-18 HKT
發佈時間：21:35 2026-01-18 HKT

WTT球星挑戰賽多哈站今日(18日)煞科，港隊混雙組合黃鎮廷、杜凱琹在決賽先失一局下連贏三局，以3:1反勝南韓組合金娜英、朴康賢，贏得冠軍。兩人在26年攜手參加首項WTT賽事就順利封王，取得好開始。

先失1局下反勝3:1

世界排名第5的黃鎮廷、杜凱琹，首局在領先7:4下未能保持到尾，先輸9:11。兩人在第2局同樣開局順利，7:1遙遙領先金娜英/朴康賢，並以11:8扳平。「黃杜配」於第3局贏11:9；第4局贏得更輕鬆，由頭帶到尾贏11:5，總局數勝3:1，順利取得冠軍。

26年首次參加WTT賽就奪冠

黃鎮廷、杜凱琹這對混雙組合，26年首次參加WTT賽事就順利奪冠，為新一年打響頭炮。

 

