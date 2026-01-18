渣馬｜曹星如10公里跑39分13秒 以跑練拳備戰2月28日復出第3仗
發佈時間：17:12 2026-01-18 HKT
「神奇小子」曹星如（Rex）今日（1月18日）現身渣打馬拉松，首次挑戰10公里賽事即以39分13秒完成。他賽後透露，此戰是為月底重返職業拳壇的重要體能備戰，下周將公佈對手。
跑步鍛鍊拳賽體能 下周公佈復出第三戰對手
曹星如回應記者為何轉跑10公里時，他解釋這是其拳擊訓練一部分：「自己平時訓練都係跑10公里左右嘅距離。大概就係我比賽10至12回合嘅時間左右，所以就用跑步嚟鍛鍊平時自己練拳嘅體能。」他坦言本週「練到有啲攰」，但整體理想：「喺呢個狀態嚟講，跑到39分我都好滿意。」他向記者表示將於2月28日出戰復出後第三場職業賽，對手詳情將於下週由拳館公佈。
隨後曹星如表示，雖然時間比目標稍慢，但他已盡力跑對成績亦都滿意。他表示首次跑10公里最大分別是「唔使過海」，並笑言：「我冇跑咁早，冇遇到啲好高嘅高手。因為如果跑早啲嗰啲組別呢，係未車尾燈都見唔到。」
記者、攝影：廖偉業、徐嘉華
