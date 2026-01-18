渣馬｜ 周潤發陪鮑起靜轉跑10公里 率「幾百歲」明星隊齊衝線

渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，每年最受矚目的必定是「發哥」周潤發。去年挑戰半馬的他，今年轉戰10公里賽，與藝人鮑起靜（鮑姐）、鄭則仕（Kent哥）等組隊參賽，最終以2小時23秒輕鬆完成。

周潤發率「幾百歲」明星隊齊衝線。攝影：廖偉業

周潤發完成10公里賽事。攝影：廖偉業

周潤發完成10公里賽事。攝影：廖偉業

發哥賽後滿面笑容接受訪問，他解釋，轉跑10公里是為陪伴恩師兼影后鮑起靜：「因為老師今年進入80歲了，送給她最大的禮物，所以我們陪老師跑。」他笑言隊伍「加起來幾百歲，鮑姐姐和我跑了6年。」。團隊不重成績，只求完成及與沿途觀眾互動，「馬拉松最重要是完成嘛，開心到不得了」。

談及賽道，發哥笑說：「又有風又有太陽，很涼很舒服，沿途都在「吹水」，不難跑。」他更自爆，跑馬拉松竅門是遇上斜路就改為步行。至於來年目標，發哥直言視團隊動向而定：「她們如果領軍跑20幾公里，我就回去20幾公里。」

記者、攝影：廖偉業