渣馬｜羅映潮2度成本地女子全馬第一 對成績感不滿意並尚有進步空間

香港渣打馬拉2026女子全馬，羅映潮最終以2小時41分29秒成本地女子第一，賽後她直言因受生理期影響表現未如理想，因此對今日跑出的時間不滿意，但也反映出自己尚有改善空間，她亦視今戰為半練習賽為亞運會作準備。

羅映潮表示對今日跑出的時間不滿意。徐嘉華攝

港隊女子馬拉松健將羅映潮今日在渣馬女子全馬中再度成為香港第一，已是連續第二年成本地最快，然而因受生理期影響，她直言表現不算太好，但信心方面也未受太大影響，她表示：「但係我唔想因為咁樣或者咩事影響到自己信心，所以今日落到場都係以衝PB為目標，咁其實我今日頭半程都係比起上年開快咗差唔多成半分鐘，咁其實我自己今日都真係想向住PB，即係兩小時39分內嘅時間衝。」她也表示今日到一半的時候風勢很大，加上腰開始感到累和酸軟，所以尾段有點後繼無力地回來，她說：「所以其實見到今日個大會時間係唔滿意嘅，我唔係好滿意今日嘅時間，但係我覺得係一個好大嘅進步空間咯，我覺得今日都係尚可接受。 」

羅映潮連續第2年成香港女子全馬第一。廖偉業攝

而對於之後的亞運會，羅映潮則表示有信心可以取得名額，也視今槍為累積經驗，她說：「咁我好希望呢一場再攞多少少馬拉松嘅經驗，喺亞運嘅舞臺可以表現得更加好。 我覺得今年就真係平穩咗啦，因為都知道個配速係穩嘅，即係我對自己都有信心，因為我其實已經練習已經練過無數次，即係我無論精神上或者實踐嘅經驗已經練過好多次。」她也表示在休息後將會先專注在短距離的練習，去提升自己在馬拉松的實力。