渣馬｜屈旨盈半馬摘得銀牌 對表現滿意兼增添信心

港隊代表屈旨盈以1小時21分02秒在女子半馬摘得銀牌，賽後她表示雖然在最後階段被反超，但能夠以比較好的時間和小組第一完賽也比較滿意，她亦表示年尾狀態較低沉，今日的表現有令她增添信心。

屈旨盈半馬摘得銀牌。廖偉業攝

屈旨盈半馬摘得銀牌。徐嘉華攝

屈旨盈賽後表示自己在尾段接近Sogo也是領先，但施文麗突然爆出，殺她一個措手不及，但她也表示對成績感滿意，她說：「對於自己個時間完成個時間都係滿意嘅，因為自己喺2025年年尾，個狀態一直都比較低沉啦咁，今年喺年頭都跑翻一小時20到21分呢個時間，所以都係滿意嘅咁，而且攞到自己嗰個組別第一，咁都係好開心。」屈旨盈也表示今次跑半馬而非全馬主要是因為工作繁忙的關係，訓練時間未能夠太充足，因此選擇較容易兼顧到的半馬出戰。而提到有沒有部署參加明年的亞運，她則表示：「自己都係好想做到呢一樣嘢，即係如果今日跑渣馬跑到呢個時間，其實都有少少信心，希望可以喺3月或者4月跑一個全馬嘅時候都做到接近PB嘅時間啦，咁睇下到時有冇機會話推選去參加亞運會。」