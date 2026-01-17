英超｜施美安曾3破紅魔大門 勢助藍月揚威曼巿打吡

在兩項盃賽晉級的曼城，近期攻力旺盛，返回聯賽可望反底。翼鋒安東尼施美安甫加盟藍月亮即迅速融入，成為邊路發電機，有力於今晚英超曼市打吡，作客一舉擊敗將不知兵的曼聯，一於敲齊波膽1:2及1:3。加利李爾

賽前排英超次席的客軍曼城，快車賽期經歷3連和，現已落後榜首阿仙奴6分，要爭奪聯賽冠軍，已沒有任何失分空間，今場必拼。猶幸藍月在盃賽高歌猛進，對上兩場賽事分別於足總盃第3圈主場10:1大炒埃克塞特，及聯賽盃4強首回合作客2:0領先紐卡素，相信回復不少信心。同時，曼城在近5場各賽中共轟14球，是對手曼聯同期6球的兩倍有多，加上藍月聯賽作客共入18球屬英超並列第2多，強大火力絕對有力在今仗贏波重回勝軌。

「降魔專家」施美安火速融入曼城

而曼城的強橫攻力，在今場打吡戰可望得以持續，皆因新援安東尼施美安表現對辦。這名上周剛從般尼茅夫來投的翼鋒，於首兩場賽事已為球隊貢獻兩個入球，於作客紐卡素一役本來梅開二度，其中一球僅因隊友艾寧夏蘭特的鞋頭越位而被VAR否決，但已見其火速融入球隊。事賽上，施美安仍披般尼茅夫戰衣時，對上3場對曼聯都收穫入球，包括上月作客逼和紅魔4:4一役，足證這位26歲快馬是名副其實的降魔專家。

至於排第7的主隊曼聯，今場是看守領隊卡域克重返後的首次領軍，與21年任暫代領隊時的陣容人面全非，只有哈利馬古尼等4名球員仍在陣，加上卡帥此前領米杜士堡近3季都未能升班，反而今季易帥後長居英冠第2，功力成疑下短時間內未必有力令眾將踢出應有水平。再者，紅魔連今季最能引以為傲的預期入球值都不及曼城，紅魔的38.3本來已排聯賽第2多，但仍比同市宿敵少2.0，加上首循環作客大敗0:3，故今場基本上無任何可取之處。惟曼聯近10場各賽雖只有3勝，但仍場場有入球，預料今場地頭出擊有力破蛋，一於以波膽1:2及1:3作對碰。

加利李爾推介

波膽1:2及1:3

Now621、611台今晚8:30直播