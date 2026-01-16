Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大獎賽下月啟德上演 傅家俊笑言對亨特利「不會失眠但開心」

即時體育
更新時間：19:03 2026-01-16 HKT
發佈時間：19:03 2026-01-16 HKT

今日（16號）「世界桌球大獎賽2026」 舉行新聞發布會。宣佈賽事將於2月3日至8日在啟德上演，全球排名前32位的高手們將來港作賽。而重頭戲為亨特利(Stephen Hendry) 與傅家俊（Marco） 的表演賽對決。傅家俊回應記者時笑言：「不會緊張至失眠，但是真的會很開心。」同時表示平常心應對眼疾，享受當下。

「世界桌球大獎賽2026」將於2月3日至8日假啟德體育園體藝館上演，包括現任世界冠軍羅拔臣(Neil Robertson)、卓林普(Judd Trump)、奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)、沙比(Mark Selby)、梅菲(Shaun Murphy) 等頂尖球手 ，更首次有多達10名中國球手參賽，數量達到歷年之冠，有丁俊暉、趙心童。比賽總獎金70萬英鎊，首輪採9局5勝制。表演賽則於7日及8日舉行，重頭戲為「桌球皇帝」亨特利與香港名將傅家俊的傳奇對決。

與亨特利再次交手感到很開心 會認真對待

對於即將與偶像亨特利在表演賽再次交手，會否緊張至失眠？Marco笑言：「那就不會的，但是會很開心。」他強調這場比賽對他意義重大，會認真對待。「我不知道Stephen 什麼心態，但對我個人而言是很有意義的一場比賽，所以我希望可以認真去打。就不會瞓唔著，但是真的會很開心，會和他拍很多照片。 」 

傅家俊：眼疾每天都不同和玩游戲一樣   享受當下以平常心應對比賽 

傅家俊在發布會後接受媒體訪問，被問到眼疾狀況，他坦言：「眼睛每一天都有不同，好的時候可以發揮得很好，會打得特別認真，因為我知道很大機會都會發揮得不錯，可以贏到一場比賽。但這些日子就真的會越來越少，可能第二天就會差一點。」 

接著他更笑言眼疾如同玩游戲一樣：「 覺得好像自己在玩一個遊戲。今天眼睛差一點，試下可不可以讓你半臂，如果真的可以贏到的話，又有一些滿足感。」

Marco談及職業生涯規劃，流露出豁達與坦然的心境。他坦言：「而家都差唔多接近生涯尾聲， 呢幾年狀態越來越不穩定。所以打比賽都係用平常心去參與啦 。但至於打幾耐、幾時退役，我就真係唔知。」 他直言，要接受很難再重返昔日高峰的現實，無論在訓練或比賽狀態上：「係冇以前咁穩定，每一個運動員都會面對和接受呢個現實 ，所以希望可以玩得開心啲，唔會太注重贏輸。」 

記者、攝影：廖偉業

