渣馬｜今年邀得歷來最多45名特邀海外跑手 羅映潮: 有更大推動力

一年一度全城關注、屬國際田總「金級」比賽的渣打馬拉松周日（18號）開跑，大會今年共邀得歷來最多的45名「金級」及「精英/非精英級」的海外跑手到港比賽，去年以個人最佳（PB）時間奪「本地女子組」冠軍的羅映潮認為越多「勁敵」是「推動力」，期望周日挑戰2小時38分創新PB，而上屆本地男組冠軍黃尹雋期望達成「三連冠」目標。

香港跑手莊司暘（左起）、羅映潮及2位「金級」跑手合照，右一的Bethwell Kipkembo Rutto 是上屆冠軍。徐嘉華攝

羅映潮去年兩破全馬PB，她對周日渣馬再破PB充滿信心。徐嘉華攝

一年前的渣馬，羅映潮以本地第一名衝終點，一見到男朋友兼半個教練的黃啟樂時已忍不住爆喊。資料圖片

資料圖片

一年前，羅映潮以刷新PB的2小時39分56秒衝過終點，當時她開心激動到爆喊，周五出席渣馬賽前記者會時，問她今年最想以那種心情衝線，她說：「我希望今年以一個strong finish的姿態、再以PB衝線，而且是開開心心的；去年（渣馬）跑到有點體力透支，情緒爆發下爆喊，一年過去，心態成熟不少。」值得一提，映潮在去年11月的全運會以2小時39分23秒再創PB。

徐嘉華攝

羅映潮首個亞運全馬資格十拿九穩

今年正值亞運年（9月名古屋），映潮的全馬PB暫列香港女將第一，對亞運參賽資格充滿信心，但她也說周日渣馬的時間也十分重要：「我想平穩地跑到2小時40分內，過往10年能在渣馬跑到Sub 240算是好快的指標，再看當日的情況，Sub 238都想。」映潮認為2025年兩破全馬PB，對自己及教練團體是信心的加持。

周五出席記者會還有上屆渣馬「本地男子組」亞軍莊司晹（2小時23分20秒），他表示想挑戰本地男子組冠軍地位，而上屆本地冠軍黃尹雋（去年時間2小時21分04秒）已整裝待發，目標爭取「三連冠」。香港全馬紀錄保持者（2024年的2小時15分26秒）的黃尹雋表示：「全馬有很多變數，太多意外事，我最想放鬆心情去跑，希望保持到本地冠軍頭銜。」

今年的特邀跑手冠絕各屆渣馬。徐嘉華攝

男子組衛冕冠軍Bethwell Kipkemboi Rutto(右二)再度來港比賽。徐嘉華攝

上屆男子組全場總冠軍來港衛冕

值得一提，上屆男子組全場總冠軍、32歲的肯亞Bethwell Kipkemboi Rutto（2小時11分13秒）來港進行衛冕。他周五出席記者會時表示：「十分開心可以再重來香港，進行衛冕對我沒有任何壓力，我只想好好集中比賽去爭取成功衛冕。」

應邀上枱的另一位女將是今屆邀請女將中的PB最快的一位（去年在德國漢堡馬拉松的2小時20分32秒），她是35歲的巴林的Shitaye Eshete H. Habte，對於來港比賽，她說：「好開心被邀請到香港比賽，看到香港高樓大厦，已十分喜愛這城市。」

關祺坦言今年放了更多資金邀請具實力的金級及精英級海外健將到港比賽。徐嘉華攝

今年破紀錄12萬人報名 主辦單位：「積極考慮是否分兩天進行」

今年共有74000名跑手參加渣馬的主要3個賽項 - 全馬（18,000人）、半馬（25,000）及10公里（31,000），當中有百份之25是海外跑手，大會今年總共收到25萬人報名參加，香港田總主席關祺表示，不排除學效國外的大型比賽，未來分開2天比賽，關Sir說：「我們積極考慮中，完了今屆比賽後，我們各單位再看看分開兩天比賽的可能性。」

日本「最強市民跑手」川內優輝也應邀來港比賽

對於今屆破了歷來最多的「金級」及「精英級」海外跑手，共45位海外特邀跑手有來自埃塞俄比亞、肯亞、摩洛哥、中國、北韓以及日本的「最強市民跑手」川內優輝，關Sir表示：「今年我們放了資源去邀請更多海外跑手，除了『金級』跑手外，還有『精英級別』及『非精英級』的跑手，我們希望有些精英跑手帶動本地跑手跑出更好的時間。」



記者/攝影：徐嘉華